Репс: заверяю, что не собираюсь быть министром

«В последние дни пресса оживленно обсуждает, планирую ли я занять какой-либо из министерских постов в новом правительстве. Внимание, конечно, приятно, однако, чтобы проводящие коалиционные переговоры делегации смогли бы сосредоточиться на содержании процесса переговоров, и чтобы избежать различных спекуляций, заверяю, что я не собираюсь быть министром в формируемом правительстве», - заявила Репс, добавив, что коалиционные переговоры проходят конструктивно и в доброжелательной атмосфере.

«На данный момент нам удалось достичь соглашения по ряду сложных вопросов. Сегодня в числе прочего мы сосредоточимся на теме правового государства, Центристская партия сделает предложение усилить борьбу с коррупцией», - добавила она.

Напомним, что публикация в Õhtuleht пролила свет на то, что Майлис Репс, используя служебное положение министра науки и образования, пользовалась имуществом министерства и предоставленным ей водителем, чтобы отвозить детей в школу. После этого Репс подала в отставку.