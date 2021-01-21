Фото и видео ⟩ Фура заехала в лес и испортила лыжную тропу, полиция нашла сбежавшего водителя

«Въехал cо стороны Харку и пропахал несколько километров тропы. Водитель пропал. Полиция уведомлена, и сейчас готовится иск о возмещении ущерба», - сообщила в социальных сетях старейшина района Нымме Грете Шиллис.

«Ночь принесла большой и неприятный сюрприз кольцу Харку, где лыжная тропа была повреждена на протяжении нескольких километров, а машина стоит поперек трассы. Делом занимаются, полиция решает его совместно с представителями районной власти. Спасибо лыжникам за оперативную информацию!» - пишет Eesti Terviserajad.

На фото и видео видно, что это машина из Литвы.

«Объехать фуру на лыжах можно, свободного пространства для этого достаточно. Однако лыжня повреждена, и ехать по ней довольно неудобно. Однако утренние лыжники там прошли, и мы получили от них сообщение», - разъяснила Шиллис в более позднем пресс-релизе.

«Водитель покинул место происшествия, но только что пришло сообщение, что с водителем связалась полиция и, скорее всего, это был страховой случай. Также мы подготовим и подадим протокол о правонарушении».

По словам Шиллис, они оценивают первоначальный ущерб в 1000 евро. «Стоимость часа работы гусеничного трактора составляет 120 евро, и, если предположить, что лыжная трасса больше повреждена, на техническое обслуживание уйдет около восьми часов. Однако можно предположить, что лыжня все равно будет значительно повреждена, когда грузовик будет вывезен, и также могут потребоваться земляные работы».