Количество насильственных смертей уменьшилось, но самоубийств по-прежнему много

С 1994 по 2019 годы абсолютное количество погибших в результате самоубийств сократилось в три раза. В 2006 году число самоубийств сокращалось быстрее, но после снижение замедлилось. Цифры подтверждают, что с 2005 по 2019 годы количество самоубийств уменьшилось на 20 процентов.

Глядя на абсолютные цифры нужно учесть то, что размеры разных групп населения, делящихся по возрасту и половому признаку со временем меняются. Если отойти от определенных прежде размеров и пропорций групп по количеству самоубийств окажется, что в период 2006-2019 годах эта цифра снизилась всего на 10 процентов, то есть в среднем меньше одного процента в год.

Эта информация в свою очередь заставляет спросить: нужно ли вместо медленной тенденции снижения говорить скорее о стабильном положении с периодическими колебаниями? Чтобы ответить на этот риторический вопрос, нужно посмотреть, какие изменения произошли в разных возрастных и половых группах. При сравнении мы видим, что по разным возрастным группам количество мужчин и женщин меняется по-разному. У мужчин в пяти, а у женщин в трех возрастных группах изменение количества самоубийств было меньше 10 процентов. Но более чем на 20 процентов изменения видны в 10 группах у мужчин и в семи возрастных группах у женщин. Больше всего обеспокоенности вызывают женщины 20-34 лет. Здесь заметен небольшой, но все же рост.

Самоубийства входят в крупнейшую группу причин смерти (несчастные случаи, отравления и травмы), то есть в тех смертей, которые имели насильственный характер. Несчастные случаи — это автоаварии, падения, утопления, пожары и замерзания. Все насильственные смерти являются преждевременными и для их предотвращения необходимо заниматься профилактикой.

Заслуживает внимания тот факт, что количество самоубийства не уменьшается в том же темпе, как другие насильственные смерти. Доля самоубийств в случаях насильственных смертей значительно увеличилась: в последние годы они составляют во всех половых и возрастных группах почти четверть всех насильственных смертей.

Если сравнивать 2006 и 2019 годы, можно говорить о большом сокращении количества автоаварий и пожаров, отравлений, замерзаний, а также утоплений и убийств. Это было государственным приоритетом, для достижения которого были созданы стратегии и привлечены бюджетные средства.

Среди всех случаев насильственной смерти есть лишь два различия, где уменьшение было заметно меньше: самоубийства и падения. Если сравнить долю самоубийств с общим количеством насильственных смертей по половым и возрастным группам, окажется, что именно среди молодежи самоубийства являются доминирующей причиной насильственной смерти.

Крайне важно определить болезненную точку и повысить по ней уровень знаний. Но еще важнее найти ответ на вопрос: как это изменить и спасти жизни? Статистика подтверждает, что в ДТП и утоплениях, а также отравлениях, профилактические меры принесли свои плоды. Министерство социальных дел заверило, что началось составление плана действий по профилактике суицидов, будем надеяться, что ее получится как можно быстрее претворить в жизнь!