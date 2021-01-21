Торговые сети Эстонии по-прежнему продают произведенное рабским трудом печенье

Продукцию Adugs по-прежнему можно увидеть в магазинах Rimi, Prisma, Grossi и Maxima. «Ассортимент Adugs был очень широк, и в некоторых магазинах этой продукции может хватить на срок до полугода», - объяснила представитель Rimi Катрин Батс. Она подтвердила, что Rimi разорвал свой договор с Adugs, и в дальнейшем этих продуктов в их магазинах не будет.

Prisma, Maxima и Selver также объявили о расторжении соглашения о сотрудничестве. «Товары, которые уже были в магазине и на складе, оставались для продажи, чтобы не выбрасывать продукт», - пояснила директор по маркетингу и коммуникациям Prisma Лийна Пярлин.

Младший менеджер по закупкам продуктов питания сети магазинов Selver Мерле Тыру подтвердила, что продукты Adugs изъяты с прилавков Selver и договор с производителем прекращен.

По словам менеджера по закупкам и продажам продуктового магазина Grossi Кристианы Лийва, продукция Adugs продается в их магазинах, и решение о продолжении сотрудничества пока не принято. «Мы заняли по отношению к производителю выжидательную позицию и ждем решения, которое должно проясниться в ходе расследования», - сказала Лийва.