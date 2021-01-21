Чт, 21.01.2021
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  • Торговые сети Эстонии по-прежнему продают произведенное рабским трудом печенье
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Торговые сети Эстонии по-прежнему продают произведенное рабским трудом печенье

Adugs küpsised. Foto on illustratiivne. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ноябре прошлого года латвийская полиция установила, что на кондитерской компании Adugs эксплуатируются граждане третьих стран. Компания пользовалась беспомощностью людей и грозила им физической расправой. Однако эстонские торговые сети по-прежнему продают печенье, произведенное этим рабским трудом, пишет портал Tarbija24.

Продукцию Adugs по-прежнему можно увидеть в магазинах Rimi, Prisma, Grossi и Maxima. «Ассортимент Adugs был очень широк, и в некоторых магазинах этой продукции может хватить на срок до полугода», - объяснила представитель Rimi Катрин Батс. Она подтвердила, что Rimi разорвал свой договор с Adugs, и в дальнейшем этих продуктов в их магазинах не будет.

Prisma, Maxima и Selver также объявили о расторжении соглашения о сотрудничестве. «Товары, которые уже были в магазине и на складе, оставались для продажи, чтобы не выбрасывать продукт», - пояснила директор по маркетингу и коммуникациям Prisma Лийна Пярлин.

Младший менеджер по закупкам продуктов питания сети магазинов Selver Мерле Тыру подтвердила, что продукты Adugs изъяты с прилавков Selver и договор с производителем прекращен.

По словам менеджера по закупкам и продажам продуктового магазина Grossi Кристианы Лийва, продукция Adugs продается в их магазинах, и решение о продолжении сотрудничества пока не принято. «Мы заняли по отношению к производителю выжидательную позицию и ждем решения, которое должно проясниться в ходе расследования», - сказала Лийва.

В ноябре портал ERR писал, что латвийская полиция задержала председателя правления компании Adugs Язепса Зукулса, а суд взял его под стражу. Он также является влиятельным предпринимателем в Латгальском регионе, у него много связей в правоохранительных органах и в прошлом возникали проблемы с налогами.

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