Чт, 21.01.2021
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За сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 человек

Больница в Латвии. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет. 

С начала пандемии в Латвии "Covid-19" выявлен у 58 710 человек, скончались 1057 пациентов с "Covid-19", что составляет 1,8% всех инфицированных.

В среду было сделано 11 816 тестов на "Covid-19", доля положительных результатов составила 7,6%.

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