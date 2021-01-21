За сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет.
С начала пандемии в Латвии "Covid-19" выявлен у 58 710 человек, скончались 1057 пациентов с "Covid-19", что составляет 1,8% всех инфицированных.
В среду было сделано 11 816 тестов на "Covid-19", доля положительных результатов составила 7,6%.