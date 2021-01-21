ЕСПЧ счел необоснованными обвинения Грузии по событиям августа 2008

В сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс", говорится, что суд "не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил РФ на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал".

После почти 12 лет изучения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на РФ не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека за инциденты, "произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года", отмечают в российском ведомстве.

Уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замглавы Минюста Михаил Гальперин заявил журналистам, что российской стороне удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии находится за пределами их юрисдикции.

ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года, подчеркнул замминистра.

"Минюст России не согласен с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе по вопросу возложения на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена", - говорится в пресс-релизе.