Андрей Новиков: как коронавирусный год повлиял на планировочную и строительную деятельность в Таллинне

«Собранные данные ясно показывают, что коронавирус не повлиял на планировочную и строительную деятельность в Таллинне и не препятствовал работе Департамента городского планирования, - подчеркнул вице-мэр Андрей Новиков. – Несмотря на сложную организацию рабочего процесса, порой было обработано больше ходатайств, чем в прошлые годы».

Если в 2019 году департамент инициировал 25 детальных планировок, то в прошлом году их было 26, то есть на одну больше. В прошлом году было выдано на 90 условий проектирования больше, чем в позапрошлом году, 210 (2020 год) и 120 (2019 год) соответственно. В прошлом году поступило 35 ходатайств об инициировании детальной планировки, в позапрошлом году их было 43. Число принятых детальных планировок последние два года остается неизменным – по 21. В прошлом году утвердили 27 детальных планировок, 16 признали недействительными. Заметно выросло число ходатайств о выдаче проектных условий – в 2020 году было представлено 376 ходатайств, в 2019 году – 330.

Строительный отдел выдал в прошлом году более чем на 100 разрешений на строительство больше, чем в 2019 году, то есть в 2020 году выдали 1149 разрешений на строительство, в 2019 году – 1042. Число разрешений на использование осталось примерно на том же уровне – в 2020 году выдали 1049 разрешений, в 2019 – 1058.

В прошлом году было зарегистрировано 780 извещений о строительстве, извещений об использовании – 468.