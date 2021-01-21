Спасательный департамент открыл новый информационный номер

По словам руководителя отдела превенции Спасательного департамента Виктора Саареметса, использование общего телефонного номера позволит получать информацию намного удобнее и быстрее. «В дальнейшем людям не придется все время держать в голове несколько номеров, если им надо что-то узнать или спросить совета. Есть 1 единый номер, который будет работать 24 часа и 7 дней в неделю – 1247», - пояснил Саареметс.
«Статистика также показывает, что государственный информационный телефон 1247 уже является наиболее используемым из всех информационных номеров. Приведу пример из прошлого года, когда с момента запуска номера 1247 в начале чрезвычайного положения на него пришлась львиная доля нагрузки телефонных звонков - сегодня уже ответили на более 130 тысяч звонков, что составляет около 70% всех звонков. Для сравнения, на номер 1524 поступает в среднем 5000-6000 звонков в год. Однако, отвечающие на оба этих инфономера операторы, те же самые, поэтому имеет смысл централизовать службу», - добавил Виктор Саареметс.
«Мы рады, что эта услуга была так хорошо принята общественностью. Также очень приятно, что людям станет легче общаться с различными ведомствами страны, потому что в будущем им больше не нужно помнить разные короткие номера», - сказала генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела. По телефону 1247 кроме информации Спасательного департамента, также можно получить дорожную информацию и информацию об окружающей среде.
По словам генерального директора Центра тревоги, объединение номеров справочных и информационных служб под одним коротким номером - это первый шаг в превращении государственного информационного телефона 1247 в услугу, которая является первым контактом для людей, нуждающимся в информации от государства. «Прошлый год ясно показал, что номер 1247 стал второй важной услугой, в которой люди нуждаются и ожидают от государства, после номера экстренной помощи 112. Это помогает нам держать номер экстренных служб свободным для тех, чья жизнь, имущество или здоровье находятся в опасности», - сказала Алвела.
По инфономеру 1247 можно получить информацию, например, о том, как сделать дом более безопасным, как безопасно развести огонь, как найти контактные данные профессионального трубочиста, сообщить об опасном здании или открытом колодце, или при необходимости заказать консультацию инспектора на дом.
Государственный телефонный номер 1247 является бесплатным для всех звонящих из Эстонии. Операторы отвечают на эстонском, русском и английском языках.