Владельцу сети Grossi дан зеленый свет на строительство высотного здания

Вице-мэр Керт Карус сообщил, что площадь детальной планировки фактически включает семь объектов недвижимости. «Согласно действующей общей планировке, там разрешено строительство здания высотой до четырех этажей», - объяснил он. Поэтому необходимо изменить общую планировку города, чтобы OG Elektra могла построить более высокое здание.

OG Elektra заказала предварительную оценку воздействия на окружающую среду; Департамент окружающей среды также пришел к выводу, что в проведении стратегической оценки воздействия на окружающую среду нет необходимости.

«Все необходимые действия предприняты, и горуправа считает, что нет необходимости инициировать стратегическую оценку воздействия на окружающую среду», - сказал вице-мэр.

Предприниматель Олег Гросс отметил, что архитектор Юло Пейл занимается объектом недвижимости Tsentrum уже семь лет. «У меня трясутся ноги, потому что проект очень большой, но я верю, что из этого выйдет что-то хорошее, - сказал Гросс. - Мы хотим, чтобы это здание было для всех удачей, а не несчастным случаем, и чтобы оно начало работать и приносить доход».

Гросс отметил, что за 40 миллионов евро, которые, как ожидается, будет стоить комплекс, он мог бы построить 30 новых магазинов. «Но я хочу отдать что-то Раквере из чувства миссии», - сказал он.

По словам Олега Гросса, строительство может быть завершено через несколько лет.

Юло Пейл, который также проектировал тартуский Lõunakeskus и центры Fama и Astri в Нарве, сказал, что предыдущий владелец также хотел перестроить здание Tsentrum, но, к сожалению, дело застопорилось по экономическим причинам. «По желанию владельца очень важно создать возможности для досуга, как в других центрах, к которым я приложил свою руку», - сказал архитектор.

По словам Пейла, есть надежда, что подобный центр оживит деловую жизнь центра Раквере в целом. Что касается эскизов, Пейл отметил, что внешний вид предлагаемого здания, безусловно, не будет таким, каким он изображен на фотографиях.

Член городского совета Анти Пооламетс сказал, что его мечта сбывается, и одна из главных улиц города оживает. Однако, по словам Пооламетса, проект мог быть еще более амбициозным, и здание могло бы доходить прямо до площади Кесквяльяк, а улица Ф.Г. Адоффи могла бы исчезнуть.

Олег Гросс сказал, что о такой идее даже говорили, но частный предприниматель не может действовать на городской земле. «Но в будущем это определенно можно будет рассмотреть, если город будет заинтересован», - добавил он.