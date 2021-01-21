Александр Кокорин согласился на переход в «Фиорентину»

Итальянская газета назвала новичка «Фиорентины» «плохим мальчиком», припомнив ему стрельбу на кавказской свадьбе и тюремный срок за избиение госчиновника стулом.

По данным источника, соглашение со «Спартаком» уже достигнуто. «Фиорентина» заплатит 5 млн евро за форварда, который будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем. Сумма личного контракта россиянина составит около 2 млн за сезон, плюс ряд бонусов.

Александр уходит из «Спартака» с понижением зарплаты, в Москве ему платили 3 млн евро в год.

Ожидается, что уже завтра 29-летний игрок прибудет во Флоренцию для прохождения медосмотра и заключения сделки.

«Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, "Спартаку" поступило предложение. Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате», - заявил « СЭ » агент нападающего Тимофей Бердышев.

Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость Александра оценивается порталом Transfermarkt.de в 4,5 млн евро.

«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.