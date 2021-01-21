Чт, 21.01.2021
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Индрек Касела
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Одна из крупнейших авиакомпаний мира заявила о многомиллиардных убытках

United Airlinesi lennukid ФОТО: SCANPIX

United Airlines, третья по величине авиакомпания в мире, объявила в среду о крупном убытке за 2020 год, вызванном пандемией коронавируса, пишет Postimees.

Авиакомпания, входящая в число крупнейших в США, понесла убытки в размере 7,1 миллиарда долларов в связи с ограничениями из-за пандемии. Об этом говорят данные отчетности перевозчика.

По итогам четвертого квартала 2020 года чистые убытки United Airlines составили 1,9 миллиарда долларов, а выручка - 3,4 миллиарда долларов.

Однако, по заявлению компании, в этом году ситуация начала частично улучшаться.

В заявлении United Airlines выражается надежда, что 2021 год будет так называемым переходным годом в свете распространения в США вакцины от нового коронавируса.

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