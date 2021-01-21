Одна из крупнейших авиакомпаний мира заявила о многомиллиардных убытках

Авиакомпания, входящая в число крупнейших в США, понесла убытки в размере 7,1 миллиарда долларов в связи с ограничениями из-за пандемии. Об этом говорят данные отчетности перевозчика.

По итогам четвертого квартала 2020 года чистые убытки United Airlines составили 1,9 миллиарда долларов, а выручка - 3,4 миллиарда долларов.

Однако, по заявлению компании, в этом году ситуация начала частично улучшаться.

В заявлении United Airlines выражается надежда, что 2021 год будет так называемым переходным годом в свете распространения в США вакцины от нового коронавируса.