Одна из крупнейших авиакомпаний мира заявила о многомиллиардных убытках
United Airlines, третья по величине авиакомпания в мире, объявила в среду о крупном убытке за 2020 год, вызванном пандемией коронавируса, пишет Postimees.
United Airlines, третья по величине авиакомпания в мире, объявила в среду о крупном убытке за 2020 год, вызванном пандемией коронавируса, пишет Postimees.
Авиакомпания, входящая в число крупнейших в США, понесла убытки в размере 7,1 миллиарда долларов в связи с ограничениями из-за пандемии. Об этом говорят данные отчетности перевозчика.
По итогам четвертого квартала 2020 года чистые убытки United Airlines составили 1,9 миллиарда долларов, а выручка - 3,4 миллиарда долларов.
Однако, по заявлению компании, в этом году ситуация начала частично улучшаться.
В заявлении United Airlines выражается надежда, что 2021 год будет так называемым переходным годом в свете распространения в США вакцины от нового коронавируса.
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