Театральный локдаун ⟩ Русский театр продолжает транслировать спектакли в онлайн-режиме

Главную роль в спектакле исполнил приглашенный эстонский актер Яак Принтс.

«Да, есть неподражаемая шекспировская поэзия, слабый отблеск которой ловится и в русских переводах. Есть сюжеты, за которыми увлекательно следить. Но на пересечении того и другого рождается эфирное возмущение невиданной силы, сверхновая звезда смыслов, нечто сколь эфемерное, столь и вечное. Если режиссер сумеет уловить это нечто, все получается. У Сергея Потапова – получилось вполне» – писал об этом спектакле Николай Караев.

Нам с ним не согласиться трудно. Но эфемерное и неуловимое чаще всего у каждого свое. Русский театр приглашает всех стать онлайн-зрителями – вспомнить этот удивительный спектакль и обнаружить в нем свои смыслы. Они часто меняются в зависимости от смотрящего. Спектакль появился в Русском театре три года назад. За этот период, возможно, изменились мы сами…а изменился ли «Ричард III» для нас? Постановку в онлайн-формате до полуночи воскресенья, 24 января, можно посмотреть здесь.

В субботу, 23 января, в 18:00 на YouTube-канале Русского театра откроется доступ к онлайн-трансляции спектакля «Лес» по пьесе А. Островского в постановке Наталии Лапиной.

Спектакль «Лес». ФОТО: Елена Вильт

Сюжет комедии прост: двое бедных актеров – трагик Несчастливцев и комик Счастливцев – решают навестить богатую тетушку Несчастливцева, помещицу Гурмыжскую, владелицу усадьбы «Пеньки». В усадьбе свои правила. В этом дремучем лесу жизни, где талант и честь не в почете, а деньги – всесильны, артисты разыгрывают свой самый лучший спектакль… В эпоху тотального потребления, когда все продается и покупается, ощутив актуальность разговора о бесценности свободы, любви и веры, режиссер создала зрелищный, ритмический и музыкальный спектакль.

Спектакль появился в репертуаре Русского театра в 2011 году и вошел в число спектаклей-долгожителей, несколько лет собирая залы. Наверное, и сегодня, спустя 10 лет после премьеры, он не утратил своей актуальности и онлайн-трансляция найдет отклик в сердцах зрителей. Спектакль можно будет также посмотреть до полуночи воскресенья, 24 января, по ссылке.

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