Шведский герой Олимпиады приговорен к тюремному сроку за пьяное вождение

По информации источника, 49-летний Сало сел за руль при содержании алкоголя в крови 3,06 промилле, что в три раза превышает разрешенный для вождения порог в Швеции.

Сообщается, что знаменитый в прошлом шведский голкипер врезался в барьер на трассе неподалеку от города Кепинг, после чего заснул и за ним образовалась большая пробка. Полицейские так и обнаружили его в машине - мирно спящим под гудение клаксонов разгневанных водителей.

Несмотря на признание вины, адвокаты хоккеиста сочли наказание слишком серьезным и намерены обжаловать приговор в Апелляционном суде.

В 1994 году Сало добыл для Швеции первые в истории золотые медали олимпийского хоккейного турнира, выиграв серию буллитов в финале против Канады.

В 2002 году Томми допустил роковую ошибку в четвертьфинальном матче Игр в Солт-Лейк-Сити со сборной Белоруссии, пропустив решающий бросок с центра площадки защитника Владимира Копатя. По собственному признанию вратаря, тот бросок разрушил его карьеру и чуть не поставил точку в его жизни - он был близок к самоубийству.

Через два года Сало завершил карьеру в НХЛ и, поиграв еще три года в Швеции, трудоустроился на родине тренером и генеральным менеджером.