Три правила, которым лучше следовать при покупке недвижимости в кредит

Выбор объекта для покупки практически всегда сопряжен со стрессом, особенно если вы делаете это впервые. Но так быть не должно. Финансовый консультант Стив Сексон объясняет, что следует знать перед покупкой недвижимости и почему эти три правила взаимосвязаны, пишет Apartment Therapy.

Не тратьте много денег перед покупкой жилья

Сексон рекомендует не делать больших трат непосредственно перед подачей ходатайства о кредите. Например, вам может помешать даже покупка новой машины. Чтобы продемонстрировать банку свою состоятельность, сохранить свой бюджет неизменным в течение как минимум четырех месяцев.

Изучите три кредитных предложения

В каждом кредитном учреждении свои цены. Принимая во внимание плату за договор и другие расходы, сравните и процентные ставки разных банков. У некоторых кредиторов более высокие интрессы, выплата которых может оказаться вам не под силу. Если вы получите предложение от трех разных банков, вы обязательно выберете лучшее предложение, соответствующее вашему бюджету.

Перед подписанием договора задайте себе три вопроса

Перед тем, как принять предложение или подписать договор, разумно задать себе три важных вопроса: соответствует ли покупка моим потребностям сейчас и в будущем, могу ли я взять на себя долговые обязательства и сколько мне придется заплатить за ремонт купленного жилья?