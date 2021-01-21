Уходящее правительство подтвердило желание дополнительного расследования причин гибели «Эстонии»
В четверг правительство подтвердило четкое желание Эстонии провести дополнительное расследование гибели парома «Эстония», пишет Postimees.
В четверг правительство подтвердило четкое желание Эстонии провести дополнительное расследование гибели парома «Эстония», пишет Postimees.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу добавил в повестку дня обращение родственников погибших на пароме. Правительство под протокол приняло решение, в котором подтвердило позицию правительства о проведении расследования по вопросу гибели парома «Эстония».
Правительство по-прежнему считает необходимым проведение основательного расследования, оно должно быть прозрачным, заслуживать доверия, являться независимым и привлечь представительские организации. При проведении расследования нужно вести всестороннее сотрудничество с Финляндией и Швецией. Государственный секретарь получил задачу ответить на обращение родственников.
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