Картина дня: планы по расширению ограничений, молниеносное распространение британского штамма и новый поворот в деле о ДТП на Лаагна-теэ
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 января.
В четверг Харьюский уездный суд согласился освободить из-под стражи одного из участников трагического ДТП на Лаагна-теэ в Таллинне. Читать далее...
Из-за коронавируса дополнительные ограничения планируется ввести в 13 уездах, об этом, как пишет портал Rus.ERR, сообщил уходящий в отставку премьер-министр Юри Ратас. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5260 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 669, то есть 12,7% от общего количества. Читать далее...
Вчера Партия реформ и Центристская партия не смогли достичь единогласия в вопросах гражданства и в итоге договорились, что никаких изменений в политике гражданства не будет, в том числе и в Законе об иностранцах. Вызвавшего в последние месяцы серьезную полемику вопроса о понятии брака было решено не касаться. Читать далее...
В ноябре прошлого года латвийская полиция установила, что на кондитерской компании Adugs эксплуатируются граждане третьих стран. Компания пользовалась беспомощностью людей и грозила им физической расправой. Однако эстонские торговые сети по-прежнему продают печенье, произведенное этим рабским трудом. Читать далее...
По данным Департамента здравоохранения Финляндии, трое эстонцев являются носителями "британской" мутации коронавируса. Это одна из трех наиболее быстро распространяющихся мутаций. Две другие - южноафриканский и бразильский штаммы. Читать далее...
В Эстонии к настоящему времени зарегистрированы 14 человек (0,07 процента всех получивших первую дозу вакцины), у которых после прививки проявились симптомы Covid-19 и/или у которых ПЦР-тесты оказались положительными в период до 15 дня после введения первой дозы вакцины. Читать далее...
В сегодняшней пресс-конференции приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр культуры Тынис Лукас. Рейнсалу из-за близкого контакта с зараженным находится в изоляции, поэтому участвует при помощи веб-моста. Читать далее...
Харьюский уездный суд планировал в четверг рассмотреть иск обвиняемого в руководстве преступной группировкой бизнесмена Хуберта Хирва против бывшего полицейского, бывшего министра юстиции и внутренних дел, экс-депутата Рийгикогу Андреса Анвельта, но этим утром стороны обратились к суду с предложением о компромиссе. Читать далее...
По мнению бывшего генерального прокурора и ассоциированного члена объединения "Правые" в партии "Отечество" Лавли Перлинг, для Эстонии лучшее правительство - не имеющее коррупционного душка. Читать далее...
Коронавирус существенно ухудшил положение женщин в обществе и усугубил гендерное неравенство. Обеспокоенные такой ситуацией депутаты Европарламента ищут возможности помочь тем, кто во время пандемии принял на себя основной удар. Читать далее...
Бывший министр науки и образования Майлис Репс, которая сейчас представляет Центристскую партию на коалиционных переговорах с реформистами, заявила сегодня, 21 января, что при новом правительстве она не займет пост министра. Читать далее...
Всемирная организация здравоохранения не подтверждает информацию о случаях летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции. Читать далее...
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