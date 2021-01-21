Картина дня: планы по расширению ограничений, молниеносное распространение британского штамма и новый поворот в деле о ДТП на Лаагна-теэ

Одного из участников трагического ДТП на Лаагна-теэ освободят из-под стражи

В четверг Харьюский уездный суд согласился освободить из-под стражи одного из участников трагического ДТП на Лаагна-теэ в Таллинне. Читать далее...

Правительство планирует расширить ограничения по всей Эстонии

Из-за коронавируса дополнительные ограничения планируется ввести в 13 уездах, об этом, как пишет портал Rus.ERR, сообщил уходящий в отставку премьер-министр Юри Ратас. Читать далее...

В Эстонии выявлено 669 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5260 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 669, то есть 12,7% от общего количества. Читать далее...

Переговорщики споткнулись на вопросах гражданства

Вчера Партия реформ и Центристская партия не смогли достичь единогласия в вопросах гражданства и в итоге договорились, что никаких изменений в политике гражданства не будет, в том числе и в Законе об иностранцах. Вызвавшего в последние месяцы серьезную полемику вопроса о понятии брака было решено не касаться. Читать далее...

Торговые сети Эстонии по-прежнему продают произведенное рабским трудом печенье

В ноябре прошлого года латвийская полиция установила, что на кондитерской компании Adugs эксплуатируются граждане третьих стран. Компания пользовалась беспомощностью людей и грозила им физической расправой. Однако эстонские торговые сети по-прежнему продают печенье, произведенное этим рабским трудом. Читать далее...

Молниеносное распространение британского штамма тревожит эстонских медиков

По данным Департамента здравоохранения Финляндии, трое эстонцев являются носителями "британской" мутации коронавируса. Это одна из трех наиболее быстро распространяющихся мутаций. Две другие - южноафриканский и бразильский штаммы. Читать далее...

У 14 человек, получивших в Эстонии первую дозу вакцины, проявились симптомы Covid-19

В Эстонии к настоящему времени зарегистрированы 14 человек (0,07 процента всех получивших первую дозу вакцины), у которых после прививки проявились симптомы Covid-19 и/или у которых ПЦР-тесты оказались положительными в период до 15 дня после введения первой дозы вакцины. Читать далее...

Правительство дало последнюю пресс-конференцию, министры от EKRE прийти не смогли

В сегодняшней пресс-конференции приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр культуры Тынис Лукас. Рейнсалу из-за близкого контакта с зараженным находится в изоляции, поэтому участвует при помощи веб-моста. Читать далее...

Спор между Хубертом Хирвом и Андресом Анвельтом может завершиться компромиссом

Харьюский уездный суд планировал в четверг рассмотреть иск обвиняемого в руководстве преступной группировкой бизнесмена Хуберта Хирва против бывшего полицейского, бывшего министра юстиции и внутренних дел, экс-депутата Рийгикогу Андреса Анвельта, но этим утром стороны обратились к суду с предложением о компромиссе. Читать далее...

Перлинг: при формировании правительства с Центристской партией реформисты нормализуют коррупцию

По мнению бывшего генерального прокурора и ассоциированного члена объединения "Правые" в партии "Отечество" Лавли Перлинг, для Эстонии лучшее правительство - не имеющее коррупционного душка. Читать далее...

Коронавирус диктует, что место женщины — дома: Евросоюз не готов с этим мириться

Коронавирус существенно ухудшил положение женщин в обществе и усугубил гендерное неравенство. Обеспокоенные такой ситуацией депутаты Европарламента ищут возможности помочь тем, кто во время пандемии принял на себя основной удар. Читать далее...

Репс: заверяю, что не собираюсь быть министром

Бывший министр науки и образования Майлис Репс, которая сейчас представляет Центристскую партию на коалиционных переговорах с реформистами, заявила сегодня, 21 января, что при новом правительстве она не займет пост министра. Читать далее...

ВОЗ не зафиксировала ни одного случая смерти от вакцин против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не подтверждает информацию о случаях летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции. Читать далее...