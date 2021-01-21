Финляндия в пятницу обсудит ограничения маятниковой миграции

«Вчера у меня был долгий разговор с министром иностранных дел Финляндии и я предложил, чтобы сегодня также поговорили премьер-министры Финляндии и Эстонии», - отметил Рейнсалу.

«Для нас крайне важно, чтобы фактическая свобода передвижения сохранилась для наших маятниковых мигрантов, которые ездят в Финляндию на работу. Это очень большое количество людей и это приведет к серьезному гуманитарному кризису, как мы увидели за время первой волны коронавируса», - подчеркнул министр.

По словам Рейнсалу, правительство также договорилось, что департамент здоровья и эксперты разработают потенциальные компромиссы или решения для обеспечения дополнительной безопасности. «Чтобы Финляндия была уверена в том, что мы применяем меры доверия». - пояснил он.

Рейнсалу добавил, что уже сейчас на судах проводится добровольное тестирование, в котором по состоянию на минувшую неделю приняли участие 20 процентов пассажиров.