Экс-коррупционера номинировали на титул почетного гражданина, общественность возмутилась

Пять лет назад коллегия Госсуда по уголовным делам признала Сели виновным в нарушении ограничения на ведение производства, поскольку председатель совета Таллиннского порта и президент Олимпийского комитета Эстонии Сели проголосовал за выплату Олимпийскому комитету со стороны порта 250 000 евро поддержки.

Сели, более 20 лет входивший в Партию реформ, вышел из партии после вынесения обвинительного приговора.

Теперь представители партии "Ээсти 200" считают, что присуждением Сели звания почетного гражданина Тарту городские власти оправдают коррупцию, что пошатнет в людях чувство справедливости. «Горсобрание должно отклонить кандидатуру Сели», - заявила лидер партии Кристина Каллас.

Выдвинувший кандидатуру Сели член комиссии по культуре в горсобрании Тарту Андрес Пыхьяла считает, что обвинение Сели в коррупции уже устарело и что звание почетного гражданина не посягнет на чувство справедливости жителей Тарту. «Я понимаю, если бы эта коррупция пошла ему в карман, но она пошла на пользу спорту. Деньги должны откуда-то поступать и спорту», - считает Пыхьяла.

Мэр Тарту Урмас Клаас сказал, что при составлении предложения принимается во внимание дело жизни человека. «Деятельность Сели как предпринимателя и инвестора в деловой среде Тарту, вклад его компаний в популяризацию города и городского пространства, а также его деятельность в качестве спортивного, образовательного и культурного покровителя, несомненно, достойны признания», - сказал Клаас.

В прошлом также возникали разногласия по поводу назначения почетных граждан Тарту. Например, в 2016 году журналист Март Кадастик отказался от звания почетного гражданина, посчитав, что его вклад недостаточен для получения столь ценного титула и вызывает противоречивые мнения.

Также отказался от титула в 2002 году историк Хиллар Паламетс, сославшись на направленное в горуправу и горсобрание обращение, в котором 29 выпускников исторического факультета Тартуского университета выразили возмущение признанием Паламетса.

В конце прошлого года в тартускую городскую управу было внесено 12 кандидатов в почетные граждане, из которых трое были отобраны и отправлены на утверждение в совет. Помимо Сели, было предложено назначить почетными гражданами педиатра, клинического психолога-психотерапевта, клинического сексолога и семейного терапевта Лемме Халдре и литературного критика, поэта, переводчика и эссеиста Юри Талвета.

Первое предложение о выдвижении Сели поступило от Тартуского спортивного союза, также письма поддержки пришли от Олимпийского комитета Эстонии, Эстонской олимпийской академии и тартуской дружины Кайтселийта. «Нейнар Сели - известный эстонский предприниматель и энтузиаст науки и спортивной жизни. Он родился в Тарту, получил здесь образование и на протяжении многих лет успешно развивал предпринимательство в различных сферах».

Сели принадлежит бизнес-концерн Estiko, он активно поддерживает спорт, а также нескольких других сфер. Он является одним из основателей Олимпийской академии и был ее президентом. При его участии было создано НКО Tartu Sporditeadlaste Fond. Он был членом правления и президентом Эстонской ассоциации легкой атлетики и председателем академического спортивного клуба Тартуского университета.