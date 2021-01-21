Чт, 21.01.2021
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Юри Ратас
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  • Очередной жилой комплекс: в квартале Ноблесснера опять начнется строительство
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Очередной жилой комплекс: в квартале Ноблесснера опять начнется строительство

Merko käivitab Noblessneri sadamalinnakus uue korteriarendusprojekti. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В таллиннском городке Ноблесснер построят еще пять новых многоквартирных домов, передает Kodustiil со ссылкой на  kinnisvaraportaal City24.

На первом этапе к началу 2023 года рядом с яхтенным портом квартала Ноблесснера по адресам Весиленнуки, 18/1 и 18/2 вырастут два дома в общей сложности на 60 квартир с шестью бизнес-площадями. 

Размеры квартир в новостройке - 33 - 377 м2, при этом цена квадратного метра - от 3520 евро. На цокольных этажах будут расположены парковочные места, а в благоустроенных дворах  - детские площадки и зоны отдыха.

Строения с энергосбережением класса«В» проектируют Koko Arhitektid, архитектурой внутренних пространств занимаются Kaos Arhitektid. 

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