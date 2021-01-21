Очередной жилой комплекс: в квартале Ноблесснера опять начнется строительство
В таллиннском городке Ноблесснер построят еще пять новых многоквартирных домов, передает Kodustiil со ссылкой на kinnisvaraportaal City24.
В таллиннском городке Ноблесснер построят еще пять новых многоквартирных домов, передает Kodustiil со ссылкой на kinnisvaraportaal City24.
На первом этапе к началу 2023 года рядом с яхтенным портом квартала Ноблесснера по адресам Весиленнуки, 18/1 и 18/2 вырастут два дома в общей сложности на 60 квартир с шестью бизнес-площадями.
Размеры квартир в новостройке - 33 - 377 м2, при этом цена квадратного метра - от 3520 евро. На цокольных этажах будут расположены парковочные места, а в благоустроенных дворах - детские площадки и зоны отдыха.
Строения с энергосбережением класса«В» проектируют Koko Arhitektid, архитектурой внутренних пространств занимаются Kaos Arhitektid.