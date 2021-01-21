Чт, 21.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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Боец Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом

Федор Емельяненко. ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко в четверг был помещен в московскую клиническую больницу N52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

Данное медицинское учреждение остается стационаром первого эшелона для пациентов с COVID-19, передает NEWSru.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник, состояние 44-летнего спортсмена, почетного президента и председателя наблюдательного совета Союза смешанных единоборств России у врачей опасений не вызывает.

«Критических проблем нет. Чувствует себя хорошо», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что Федор Емельяненко по прозвищу Последний Император одержал 39 побед и потерпел шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один его бой был признан несостоявшимся. Он также является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо.

В последний раз боец выходил в клетку 29 декабря 2019 года, когда на турнире Bellator X Rizin и победил техническим нокаутом американца Куинтона Джексона.

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