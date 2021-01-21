Боец Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом

Данное медицинское учреждение остается стационаром первого эшелона для пациентов с COVID-19, передает NEWSru.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник, состояние 44-летнего спортсмена, почетного президента и председателя наблюдательного совета Союза смешанных единоборств России у врачей опасений не вызывает.

«Критических проблем нет. Чувствует себя хорошо», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что Федор Емельяненко по прозвищу Последний Император одержал 39 побед и потерпел шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один его бой был признан несостоявшимся. Он также является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо.