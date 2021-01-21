ФОТО: BBC News

Британия спорит с ЕС о том, является ли он государством. Везде, в том числе в странах, с которыми у ЕС не самые теплые отношения, например, в Беларуси, России и даже в Сирии, эти "представительства" имеют полноценный статус дипломатической миссии - как и представительства этих стран при ЕС.

Накануне прибытия в Лондон нового главы представительства ЕС Жуана Вале де Алмейды, приступающего к обязанностям 1 февраля, возник спор: Соединенное Королевство отказывается признать за ним такой же статус, как у остальных иностранных послов, в частности, право вручить королеве верительные грамоты.

Евросоюз имеет представительства в 142 странах. Они называются не посольствами, а именно представительствами EC (на английском - Delegation of the EU, до 2009 года назывались представительствами Еврокомиссии).

Однако везде, в том числе в странах, с которыми у ЕС не самые теплые отношения, например, в Беларуси, России и даже в Сирии, эти "представительства" имеют полноценный статус дипломатической миссии - как и представительства этих стран при ЕС.

И только Британия, выйдя из Евросоюза, предложила Евросоюзу учредить в Лондоне представительство в более низком статусе.

Форин-офис заявляет, что рассматривает ЕС как обычную международную организацию, на представителей которой не распространяются привилегии и иммунитет, предусмотренные Венской конвенцией 1961 года.

Евросоюз считает, что имеет признаки государственного образования: общую валюту, правовую систему и законодательство.

Ни с одним из 142 других государств, с которыми ЕС поддерживает официальные отношения, такой проблемы не возникает.

Вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 25 января, первой после окончательного брексита.

Конфликт всплыл на поверхность в связи с предстоящим приездом де Алмейды, но начал развиваться еще в ноябре прошлого года, когда Форин-офис направил в Брюссель свои предложения о характере будущих контактов.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель еще написал британскому министру иностранных дел Доминику Раабу, что не согласен с его предложениями.

"Проект, представленный вашим ведомством, вызывает глубокую озабоченность. Он не отражает особой природы ЕС, не соответствует задачам отношений между ним и такой важной страной, как Британия, и не может служить основой для соглашения", - было сказано в письме Борреля, с которым имела возможность ознакомиться Би-би-си.

"Соединенному Королевству, как государству, подписавшему Лиссабонский договор, хорошо известно о статусе ЕС в международных отношениях, который пользовался его полной поддержкой. После выхода Соединенного Королевства из ЕС не произошло ничего, что оправдывало бы изменение его позиции", - заявил официальный представитель Еврокомиссии.

Представитель Форин-офиса сказал, что переговоры о статусе представительства ЕС продолжаются, и говорить о деталях преждевременно.

"Это может показаться мелочью, но дело не в привилегиях, а в принципе", - говорил анонимный источник в Брюсселе.