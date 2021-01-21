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  • Убивший мужа своей любовницы 39 ударами ножом досрочно на свободу не выйдет
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Убивший мужа своей любовницы 39 ударами ножом досрочно на свободу не выйдет

Энель Пярна и Арти Итра на скамье подсудимых. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Арти Итра, убивший мужа своей любовницы 39 ударами ножом, решением суда останется в тюрьме. Зато его любовница Энель Пярна, осужденная за подстрекательство к убийству своего мужа, уже два с половиной года находится на свободе, пишет Sakala.

Решением Тартуского окружного суда в 2015 году Арти Итра был признан виновным в убийстве и приговорен к девяти годам лишения свободы. Этим же решением к восьми годам лишения свободы была приговорена находившаяся в центре любовного треугольника Энель Пярна, который подговорила любовника убить ее мужа.

История любви Итра и Пярна, вспыхнувшая в Facebook, дошла до кровавых событий 31 мая 2014 года, когда Итра приехал из Таллинна в Вильянди и начал пить вместе с Пярна и ее тогдашним мужем. Затем часть компании решила покинуть квартиру, в их числе был и тогдашний муж Пярна. Вернувшись домой пьяным ночью, он застал Итра спящим в своей кровати. Согласно описанию, мужчина затем затащил Итра за волосы в другую комнату и начал его избивать.

С помощью Энель Пярна Итра освободился от хватки напавшего и ударил его табуреткой. От удара тот потерял равновесие, упал, а затем Итра схватил нож. 39 ножевых ранений, ставшие причиной смерти, были нанесены не подряд, а с небольшими перерывами. Через два дня после происшествия со смертельным исходом Пярна позвонила в полицию и сообщила, что в ее квартире находится труп.

По оценке окружного суда, женщина хотела избавиться от мужа. Это было доказано суду, среди прочего, сообщениями между Итра и Пярна, в которых Пярна выражала желание остаться вдовой.

В начале января этого года в здании суда в Вильянди обсуждалось досрочное освобождение Арти Итра, поскольку он отбыл две трети срока наказания. Судья Кади Аавик не сочла освобождение Итра правильным. Таким образом, его приговор истекает в июне 2023 года.

С другой стороны, в июле 2018 года другая участница дела, Энель Пярна, была освобождена досрочно, отбыв половину всего срока тюремного заключения. Таллиннская тюрьма и прокуратура не поддержали решение Харьюского уездного суда об освобождении Пярна из тюрьмы, однако суд освободил ее на условиях строгого режима и испытательного срока.

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