На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись Honda и Subaru
Сегодня, 21 января, после полудня на шоссе Таллинн-Тарту в районе Тарбья произошла авария, пишет Järva Teataja.
Сегодня, 21 января, после полудня на шоссе Таллинн-Тарту в районе Тарбья произошла авария, пишет Järva Teataja.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, сегодня в 15:30 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Тарбья столкнулись Honda и Subaru.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе информация о возможных пострадавших.
Новость дополняется…