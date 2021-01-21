Чт, 21.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись Honda и Subaru
1 мин для прочтения

На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись Honda и Subaru

Скорая помощь. ФОТО: Arvo Meeks

Сегодня, 21 января, после полудня на шоссе Таллинн-Тарту в районе Тарбья произошла авария, пишет Järva Teataja.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, сегодня в 15:30 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Тарбья столкнулись Honda и Subaru.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе информация о возможных пострадавших.

Новость дополняется…

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back