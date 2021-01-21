Работа Postimees была нарушена в течение нескольких часов

Из-за сбоя в работе кабеля вышли из строя две подстанции. Поскольку здание Postimees также находится в квартале Fahle, работа редакции была нарушена.

Из-за отключения электроэнергии произошел сбой в работе серверов, поэтому, помимо веб-портала Postimees, не работали телеканалы Kanal 2 и другие каналы, принадлежащие Postimees Group, а также фотобанк Scanpix.

С четырех часов не работали также порталы региональных газет Postimees Grupp, также порталы Põhjarannik и Saarte Hääl, которые пользуются доменом Postimees.

Серверы Postimees Grupp перестали работать в четыре часа дня и были полностью готовы к работе с восьми часов вечера. Сайты, принадлежащие группе, были доступны уже около семи часов вечера.