Пт, 22.01.2021
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Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Работа Postimees была нарушена в течение нескольких часов
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Работа Postimees была нарушена в течение нескольких часов
В квартале Fahle перерезали электрокабель

В таллиннском квартале Fahle произошло серьезный сбой в подаче электроэнергии, в результате чего на несколько часов была нарушена работа редакции Postimees. «Перебои вызвал порванный в клочья во время раскопок кабель», - пояснил Postimees специалист по маркетингу и коммуникациями Elektrilevi Ивар Юрченко.

Из-за сбоя в работе кабеля вышли из строя две подстанции. Поскольку здание Postimees также находится в квартале Fahle, работа редакции была нарушена.

Из-за отключения электроэнергии произошел сбой в работе серверов, поэтому, помимо веб-портала Postimees, не работали телеканалы Kanal 2 и другие каналы, принадлежащие Postimees Group, а также фотобанк Scanpix.

С четырех часов не работали также порталы региональных газет Postimees Grupp, также порталы Põhjarannik и Saarte Hääl, которые пользуются доменом Postimees.

Серверы Postimees Grupp перестали работать в четыре часа дня и были полностью готовы к работе с восьми часов вечера. Сайты, принадлежащие группе, были доступны уже около семи часов вечера.

«Postimees анализирует произошедшее, делает свои выводы и пытается сделать все, чтобы не допустить повторения подобного», - прокомментировал отключение электроэнергии издатель и главный редактор Postimees Март Раудсаар.

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