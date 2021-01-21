Эстонский миллионер Осиновский оправдан по латвийскому делу о взяточничестве

Решение может быть обжаловано в Видземском окружном суде.

Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере почти 500 тыс. евро за многомилионную закупку предприятия ЛДз «Ритоша састава сервисс» - приобретение старых локомотивов у компании Осиновского «Skinest Rail».

Прокуратура требовала для Магониса и Осиновского, которые обвинялись во взяточничестве и даче взятки, четырех лет лишения свободы.

Для Магониса обвинение также требовало конфискации имущества и лишения права занимать должность члена правления в государственных и муниципальных предприятиях в течение пяти лет.

Также прокуратура просила признать 499 500 евро, которые были изъяты при задержании Магониса и Осиновского, имуществом, нажитым преступным путем и конфисковать их в пользу государства.

В своем последнем слове в суде Осиновский категорически отверг обвинение и повторил, что он как физическое лицо заплатил Магонису комиссию за использование личных контактов в «Российских железных дорогах» (РЖД) для продления договора между Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (ДЛРЗ) и РЖД.

Осиновский утверждал, что у него не было ни желания, ни мотива платить Магонису за победу ДЛРЗ в конкурсе, который предприятие уже выиграло и на который Магонис не мог повлиять даже теоретически.

За то, чтобы Магонис представлял его интересы в РЖД, Осиновский заплатил комиссию.