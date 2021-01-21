Тянак выиграл оба скоростных участка на Ралли Монте-Карло

На втором участке Отть Тянак, выступающий за команду Hyundai был осторожным и опередил всех только на 0,3 секунды. Вторым после двух этапов идет финн Калле Рованперя из команды Toyota, третьим - британец Элфин Эванс. Гонки продолжатся в пятницу в утренней сессии.