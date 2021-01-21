Пт, 22.01.2021
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Майлис Репс
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  • Тянак выиграл оба скоростных участка на Ралли Монте-Карло
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Тянак выиграл оба скоростных участка на Ралли Монте-Карло

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя на сегодняшнем авторалли в Монте-Карло. ФОТО: Hyundai Motorsport

Новый сезон в Монте-Карло открыли участники чемпионата мира по авторалли. Первые старты прошли с преимуществом эстонского экипажа, пишет Rus.ERR.

На втором участке Отть Тянак, выступающий за команду Hyundai был осторожным и опередил всех только на 0,3 секунды. Вторым после двух этапов идет финн Калле Рованперя из команды Toyota, третьим - британец Элфин Эванс. Гонки продолжатся в пятницу в утренней сессии.

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