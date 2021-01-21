Коалиционные переговоры: стороны договорились обеспечить пенсионерам лучшую старость

По словам Каи Каллас, участники переговоров согласились, что правление должно быть честным, распределение денег — прозрачным, а все решения должны основываться на согласованных правилах. «Мы подробно говорили о борьбе с коррупцией, о том, что вообще можно сделать, мы посмотрели рекомендации GRECO, которые были уже давно, а правительство этого не сделало, и что в принципе можно сделать в Эстонии, а что нет», — сказала Каллас.

По словам Каллас, планируется разработать руководства для министров, чтобы избежать конфликта интересов. «Мы внесем законопроект, который также предусматривает обязанность советника министра составлять декларацию о доходах», — пообещала она.

Сегодня обсуждалась также компетенция Комиссии по надзору за финансированием партий, которая, по словам Каллас, нужна для того, чтобы она могла заниматься всеми темами. «Мы имеем в виду, что можно было бы оценить и то, что делается в отношении доходов и расходов политических партий. В настоящее время они смотрят только на доходы, пожертвования, которые получают партии. Но другая сторона медали в том, на что тратятся деньги и в том, чтобы повысить в этой сфере прозрачность», — сказала она.

Каллас отметила, что важной темой переговоров являются также НКО, которые занимаются политикой, потому что вопрос в том, откуда берутся их деньги, если они имеют очень явное влияние на политические процессы. «Следует изучить возможность повышения прозрачности отчетных обязательств этих некоммерческих организаций», — отметила лидер Партии реформ.

Каллас отметил, что для повышения прозрачности законодательства коалиция также планирует создать среду, в которой можно будет увидеть законопроект, кто внес в него изменения, в том числе на уровне министерств.

«Мы решили, что деньги, высвободившиеся из второй пенсионной ступени, будем использовать для покрытия дефицита пенсионных средств и для освобождения средней пенсии от подоходного налога и дополнительных надбавок к пенсиям», — пояснила Каллас.

Майлис Репс отметила, что с точки зрения финансов это был день хороших новостей, и можно сказать, что возврат денег для тех, кто покидает вторую пенсионную ступень, важен, поскольку он восполняет дефицит и предоставляет дополнительные возможности для пенсионеров.