Галерея и видео ⟩ Грузовик вылетел на заправку и врезался в фургон

Авария произошла в 19.27, когда ехавший со стороны Тарту грузовик Volvo начал сворачивать к заправке. По первоначальным данным, у водителя грузовика была проблема со здоровьем, в результате которой машина врезалась в дорожный знак, а затем и в стоявший между бензоколонками фургон, после чего задела крышу здания.