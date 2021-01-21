Пт, 22.01.2021
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Майлис Репс
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  • Грузовик вылетел на заправку и врезался в фургон
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Галерея и видео ⟩ Грузовик вылетел на заправку и врезался в фургон

Сегодня вечером на заправке Адавере в Йыгевамаа произошла авария, в ходе которой грузовик из-за состояния здоровья водителя врезался в дорожный знак и в фургон, а также задел крышу здания, пишет Postimees.

Авария произошла в 19.27, когда ехавший со стороны Тарту грузовик Volvo начал сворачивать к заправке. По первоначальным данным, у водителя грузовика была проблема со здоровьем, в результате которой машина врезалась в дорожный знак, а затем и в стоявший между бензоколонками фургон, после чего задела крышу здания.

Водителя грузовика доставили с места происшествия в больницу. В фургоне Mercedes-Benz в момент аварии находился только водитель, который готовился заправлять свою машину. Когда грузовик протаранил фургон, то последний проехал между бензоколонками и застрял на краю парковки. К счастью, водитель фургона не пострадал.

Спасатели устранили опасность возгорания. Водитель грузовика сам выбрался из машины.

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