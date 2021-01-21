Пт, 22.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Президент Кальюлайд встретилась с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской
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Фото ⟩ Президент Кальюлайд встретилась с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

Президент Кальюлайд встретилась с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. ФОТО: Маттиас Таммет/Канцелярия Президента Республики

Весь свободный мир обязан обеспечить, чтобы люди в Беларуси получили право голоса и свободную возможность выбирать свое будущее, сказала президент Керсти Кальюлайд сегодня на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

На встрече обсуждалась политическая ситуации в Беларуси и продолжающиеся более пяти месяцев протесты. «Применение насилия против протестующих продолжается, нет никаких признаков доверительного диалога с государством. Смелость белорусских граждан заслуживает восхищения, они, несмотря на жесткие репрессии властей, продолжают проводить мирные волеизъявления, выступая за демократию и свои основные права», - сказала президент Кальюлайд во время встречи.

Страны Балтии и Польша были в числе первых, кто обратил внимание на возникшую в Беларуси ситуацию, Эстония, Европа и другие демократические страны Европы и мира продолжают прилагать усилия, чтобы белорусский вопрос продолжила обсуждать в международных организациях: «Весь свободный мир обязан обеспечить, чтобы людям в Беларуси дали право голоса и свободную возможность выбирать свое будущее. Ясно, что для Беларуси единственной перспективой является государственный диалог и новые демократические выборы», - подчеркнула глава Эстонского государства во время встречи.

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская находится в Эстонии, чтобы принять участие в организованном Эстонией неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на высоком уровне на тему свободы белорусских СМИ, которое состоится в пятницу.

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