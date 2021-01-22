Вне дома ⟩ В Старом городе — катастрофа: ресторанный бизнес на грани краха, полумеры не спасают

«Мы открыты, - говорит шеф двух заведений Al's Cafe и Al's Cafe express Сергей Сосков. – Дела идут неплохо, но выручка упала в десятки раз. Мы еще не утратили оптимизма и очень хотим работать, весь коллектив просто живет мыслями о будущем. Надеемся, что новое правительство примет новое решение в пользу ресторанного бизнеса».

Комментарий

Евгения Вяря, советник правительства по СМИ

Распространение коронавируса в Эстонии остается широким, и лидируют по показателям заражения по-прежнему Ида-Вирумаа и Харьюмаа. В первую неделю 2021 года увеличилось количество заболевших во всех возрастных группах, за исключением детей младше девяти лет. Как мы видим, показатели заболеваемости не способствуют значительному смягчению введенных ограничений.

Смягчение условий работы заведений общепита (возможность обслуживать клиентов в заполненном максимально на 25% зале с 6.00 до 19.00, соблюдая правило 2+2, требование носить маску не во время еды и другие меры безопасности и нормы дезинфекции) позволяет несколько облегчить жизнь этому сектору экономики и людям, которым необходимо где-то питаться в рабочие часы. Однако это не значит, что в настоящее время являются целесообразными вечерние посиделки в кафе или праздники, пусть даже семейные, в ресторане. Ограничить заполняемость заведений общепита 25 процентами было рекомендацией научного совета. Принимая во внимание высокие показатели распространения инфекции, совет счел, что более мягких ограничений по заполняемости помещений может быть недостаточно.