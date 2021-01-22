Коронакризис и мягкая зима привели к уменьшению числа ДТП и снижению стоимости страховки

По словам исполнительного директора ФДС Марта Йессе, основными причинами уменьшения числа дорожно-транспортных происшествий были обусловленное коронакризисом снижение интенсивности транспортного потока и малоснежная зима прошлого года. «Вследствие уменьшения числа дорожно-транспортных происшествий стоимость дорожного страхования за год снизилась со 133 евро до 114 евро. Число дорожно-транспортных происшествий на территории Эстонии уменьшилось на 16 процентов, а за границей произошло на 30 процентов меньше случаев, в которых фигурировали эстонские транспортные средства. Последнее обусловлено тем, что в условиях пандемии люди путешествовали гораздо меньше», – сказал Йессе.

По словам Йессе, вызывает озабоченность тот факт, что хотя общее число несчастных случаев в прошлом году уменьшилось, доля тяжелых аварий увеличилась. «Число несчастных случаев, в которых люди получили травмы, уменьшилось незначительно, а число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом вовсе увеличилось», – пояснил Йессе.

В прошлом году случилось 1364 дорожно-транспортных происшествия, в которых люди получили травмы; число погибших составило 60 человек. В позапрошлом году эти показатели составляли 1415 и 53 соответственно.

Из 29 700 происшествий, связанных с дорожным страхованием, которые случились в 2020-м году, 27 400 происшествий случились в Эстонии, а за границей эстонские транспортные средства фигурировали в 2 300 происшествиях. Средний ущерб, возникший вследствие дорожно-транспортного происшествия, составил 1920 евро.

Дорожное страхование – это обязательное страхование ответственности водителя транспортного средства, на основании которого возмещается ущерб, причиненный пострадавшему тем лицом, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие.