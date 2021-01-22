О желании покинуть вторую пенсионную ступень сообщили почти 70 000 человек

Согласно данным Пенсионного регистра , к утру 22 января желающих выйти из второй ступени было 66 998. Средний возраст подавших заявление составляет 39 лет.

Ранее главный специалист отдела страховой политики Министерства финансов Тыну Лиллелайда сказал, что на основании опросов можно предположить, что вторую ступень покинет 20-30% вкладчиков, то есть примерно 200 000 человек.