Пт, 22.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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О желании покинуть вторую пенсионную ступень сообщили почти 70 000 человек

Пенсионер. ФОТО: Shutterstock

По состоянию на 22 января почти 70 000 человек подали заявления о выходе из второй пенсионной ступени.

Согласно данным Пенсионного регистра, к утру 22 января желающих выйти из второй ступени было 66 998. Средний возраст подавших заявление составляет 39 лет.

Ранее главный специалист отдела страховой политики Министерства финансов Тыну Лиллелайда сказал, что на основании опросов можно предположить, что вторую ступень покинет 20-30% вкладчиков, то есть примерно 200 000 человек.

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