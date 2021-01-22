Полиция задержала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Пытаясь предотвратить массовый выход граждан на улицы, "засуетились" различные надзорные ведомства и силовые структуры. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях 23 января, а Роскомнадзор потребовал от "ВКонтакте" и TikTok удалять призывы к участию в митингах, чтобы не вовлекать в политику несовершеннолетних, так как это "опасно для их жизни и здоровья".

Такие же призывы Роскомнадзор нашел в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. В связи с этим прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти интернет-площадок предостережения о недопустимости нарушения закона.

А в Роскомнадзоре (РКН) сообщили, что составят административные протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации, провоцирующей несовершеннолетних на участие в неразрешенных массовых протестных акциях.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ, пояснили в ведомстве. Согласно нормам данной статьи, вступившим в силу с 10 января этого года (федеральный закон от 30.12.2020 N 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете предусматривает административный штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, а в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

РКН обратился ко всем соцсетям, СМИ и информационным ресурсам с требованием не допускать распространения "противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями".

Сторонники Алексея Навального сообщают, что в ряде школ и вузов учащихся и студентов предупреждают о том, чтобы они не ходили на акции 23 января.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции. В связи с этим полиция стала задерживать журналистов, активистов и общественных деятелей и проводить с ними "профилактические беседы". От них также требуют расписок и обещаний, что они не будут участвовать в несанкционированных акциях. При этом власти отказываются разрешать подобные мероприятия (вплоть до одиночных пикетов) под предлогом того, что пандемия коронавируса еще не окончилась.

В МВД считают, что ситуация может пойти по "белорусскому сценарию". "На примере апробированных политтехнологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключить возможности аналогичного раскачивания ситуации и в нашей стране, - сказал на расширенной коллегии Главного управления МВД России по Москве первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. - Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все, что происходило в Москве в июле и августе 2019 года".

По его словам, необходим тщательно прогнозировать и "правильно ставить задачу личному составу, работать четко в условиях соблюдения законодательства, когда большая часть населения понимает важность нашей работы и определенную негативность попыток тех эскалаций, которые некоторые предпринимают".

Власти готовятся пустить в ход и уже опробованный механизм по квалификации протестов как массовых беспорядков. Он был обкатан после протестов летом 2019 года, когда москвичи были возмущены отказом в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (так называемое "московское дело").