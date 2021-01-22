Подача налоговых деклараций начнется 15 февраля
В этом году подача налоговых деклараций продлится с 15 февраля по 30 апреля, а возврат переплаченного подоходного налога начнется 26 февраля и завершится 1 октября, пишет Rus.ERR.
В этом году подача налоговых деклараций продлится с 15 февраля по 30 апреля, а возврат переплаченного подоходного налога начнется 26 февраля и завершится 1 октября, пишет Rus.ERR.
Тем, кто подаст декларации на бумажном носителе, возвращать переплаченный налог начнут 19 марта.
С этого года физическое лицо может удержать до 5000 евро из дохода, полученного от вырубки леса или передачи прав рубки на принадлежащем ему участке.
В прошлом году было подано 747 000 деклараций, а сумма возврата составила 187 млн евро. Доплатить налог государству жителям Эстонии пришлось на сумму в 55 млн евро.