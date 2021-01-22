Кийк: вопрос о введении одинаковых ограничений по всей стране будет решать новое правительство

"Научный совет предложил правительству обсудить введение единых ограничений во всех уездах с целью снизить передвижение людей между ними", - сказал Кийк в пятницу на радиостанции Vikerraadio.

Однако этим вопросом предстоит заняться уже новому правительству. Как отметил Кийк, уровень заболеваемости и число нуждающихся в госпитализации людей стабилизируются: "Уходящее в отставку правительство не будет принимать радикальных мер. Тем более что пик распространения коронавируса почти преодолен".

После заседания правительства в четверг премьер-министр Юри Ратас заявил о подготовке новых ограничений в 13 уездах Эстонии и обсуждении финансовых компенсаций.