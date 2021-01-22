По каким критериям молодежь Эстонии выбирает квартиру для покупки?

В Эстонии для молодежи в возрасте 20–30 лет, принявшей участие в опросе, местоположение их будущего дома является наиболее важным показателем у 72% респондентов. В той же возрастной группе в Литве этот показатель еще выше – 79%. Правда, цена также важна для молодежи в Литве, ее упомянули 77% респондентов, в то же время, только 46% молодых людей в Эстонии назвали цену недвижимости одним из важнейших критериев. Состояние недвижимости также важно для 46% молодежи Эстонии. Среди 20-30-летних Латвии наиболее важным критерием для 68% респондентов является цена, для 63% – местоположение и для 48% – состояние недвижимости.

По словам руководителя отдела кредитных продуктов Luminor Хейки Раадика, результаты опроса показывают, что ожидания молодых людей в странах Балтии в отношении своего будущего дома в целом схожи, но все же есть и некоторые заметные различия. «Например, в Литве только 25% молодых людей заботятся о состоянии недвижимости, в то время как среди латвийской и эстонской молодежи этот процент намного выше – 48% и 46% соответственно, а в Латвии молодежь предпочитает место, куда можно сразу заселиться», – добавил он.

«Еще одним заметным отличием стало отношение к цене недвижимости. Для молодежи в Эстонии этот фактор является гораздо меньшим аргументом, чем для молодых людей в других странах Балтии. Вероятно, это можно объяснить несколько более высокими доходами Эстонии и большей уверенностью в завтрашнем дне», – отметил Раадик.

Интересен и еще один факт. Исследование показало, что молодые женщины становятся независимыми быстрее, чем молодые мужчины. Так, в Эстонии со своими родителями проживают 16% женщин в возрасте 20–30 лет и 25% мужчин того же возраста. В Литве 19% молодых женщин и 31% мужчин живут со своими родителями, а в Латвии - 23% женщин и 36% мужчин.