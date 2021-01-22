Пт, 22.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
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  • На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль перевернулся через крышу
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На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль перевернулся через крышу

Вчера, 21 января, около 16:00 центр тревоги получил сообщение о ДТП в Имавере.

Как рассказала изданию Järva Teataja пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, автомобиль Honda съехал с дороги и перевернулся через крышу. «Скорая помощь осмотрела водителя и, к счастью, с ним все в порядке», - уточнила она.

Старший смены патрульной службы Пайдеского полицейского участка Валдур Мыттус отметил, что погодные и дорожные условия очень переменчивые, водителям следует с этим считаться и выбирать подходящую скорость движения. «Также нужно учитывать то, что дорога может быть скользкой, поэтому надо избегать резких маневров», - сказал он.

Мыттус добавил, что зимой поездка может занять больше времени, чем летом, и призвал водителей запастись терпением, чтобы безопасно добраться до места назначения.

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