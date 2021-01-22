На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль перевернулся через крышу

Как рассказала изданию Järva Teataja пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, автомобиль Honda съехал с дороги и перевернулся через крышу. «Скорая помощь осмотрела водителя и, к счастью, с ним все в порядке», - уточнила она.

Старший смены патрульной службы Пайдеского полицейского участка Валдур Мыттус отметил, что погодные и дорожные условия очень переменчивые, водителям следует с этим считаться и выбирать подходящую скорость движения. «Также нужно учитывать то, что дорога может быть скользкой, поэтому надо избегать резких маневров», - сказал он.