На объем грузов в эстонских портах сложный год не повлиял

Аналитик Департамента статистики Биргитта Оямаа отметила, что сложная экономическая ситуация прошлого года сильно повлияла на пассажирские морские перевозки, но не отразилась на объеме грузоперевозок в портах. «Небольшие изменения произошли в погрузке и разгрузке товаров, а объемы грузов по сравнению с 2019 годом увеличились только на 0,1%», – добавила Оямаа.

В 2020 году объемы погрузки товаров сократились на 3%, до 24,6 миллионов тонн. Погруженные товары составили чуть менее двух третей объема грузов. При этом объем разгруженных товаров увеличился в сравнении с предыдущим годом на 7%, до 13,1 миллионов тонн.

В первой половине года через порты Эстонии перевалено 18,6 миллионов тонн груза, что аналогично 2019 году. Из них было загружено 11,9 миллионов тонн, или на 7% меньше, чем в 2019 году, и выгружено 6,7 миллионов тонн, или на 15% больше, чем годом ранее.