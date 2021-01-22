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После задержания Алексея Навального российский сегмент «ТикТока» стремительно политизировался. Школьники агитируют прийти на субботний митинг в защиту политика и против коррупции - их ролики с протестными хэштегами набирают десятки миллионов просмотров. Русская служба Би-би-си разбиралась, как соцсеть с короткими юмористическими видео превратилась в протестную площадку и кто этим недоволен.

С каких пор «ТикТок» - протестная соцсеть?

«Два года назад политикой в "ТикТоке" вообще не пахло», - рассказал Би-би-си автор телеграм-канала «Его зовут "ТикТок"» Слава Варфоломеев.

«Еще с год назад тиктоки на политическую тему - это было что-то из ряда вон выходящее. Мы закидывали любой тикток про политику в наш канал и писали: "Вау, смотрите"».

Постепенно политики в соцсети, популярной у подростков, становилось все больше, вспоминает Слава. Так, депутат-коммунист саратовской облдумы Николай Бондаренко набрал 386 тысяч подписчиков, выкладывая в TikTok видео с забастовками на заводе и эмоциональными выступления в парламенте.

Но все это не сравнить с масштабной политизацией соцсети в последнюю неделю - волну интереса к политике вызвало возвращение Навального в страну, его арест и расследование ФБК о дворце президента в Геленджике.

«Я захожу в "ТикТок", а у меня каждое третье видео - про "дворец Путина", задержание Навального и митинг 23 января! - вспоминает он. - Вчера это максимизировалось: чуть ли семь видео из десяти - на эту тему».

«Нельзя говорить, что протестные настроения появились только сейчас, - рассуждает руководитель направления инфлюенс-маркетинга в рекламном агентстве «Пикчер» Любава Зайцева. - Всегда были шутки про Путина, про Навального, про беззаконие. Каждый раз, когда был митинг, когда Навального отравили, когда у него выходили расследования, об этом появлялись ролики»".

У самой Любавы аккаунт в «ТикТок» посвящен как раз общественно-политическим темам, и ей удавалось, например, набрать 25 тысяч просмотров с видео о том, почему россияне бедно живут. «Но сейчас это подхватили просто все: даже те, кто никогда не был замечен в политической позиции, сейчас ее высказали», - сказала она Би-би-си.

Кто сидит в TikTok?

У TikTok репутация соцсети для детей и подростков, но это ошибочный стереотип. Согласно октябрьскому отчету «ТикТок», дети и молодые люди до 24 лет суммарно составляют 32% пользователей в России. Четверти тиктокеров - от 25 до 34 лет. А 20% еще старше: 35-44 года. Всего в России 25 миллионов пользователей, заходящих хотя бы раз в месяц.

Сейчас у каждого пользователя половина ленты посвящена протесту, не важно, какие у него интересы и какие ролики он смотрел раньше, уверена Любава Зайцева.

Действительно, у хештега «23 января» (дата несогласованной акции, объявленной сторонниками Навального) - 70 млн просмотров, и еще 29 млн - у похожего: "23января2021". Хештег «дворецпутина», где пересказывают последнее расследование Навального и шутят на тему роскоши дворца в Геленджике, посмотрели 21 млн раз.

Все дело в системе рекомендаций TikTok, которой нет ни у одной другой соцсети: «Надо три часа в TikTok провести - и он понимает, какой контент вам нравится и что пихать в вашу ленту. А роликов про Навального стало так много, что рекомендации уже не так хорошо фильтруют этот контент: сейчас даже людям за Путина будут показывать ролики про Навального», - объяснила Зайцева.

Она делает этот вывод, в частности, посмотрев на комментарии к своему самому популярному ролику: о дворце Путина, расследование о котором вышло у Навального 20 января.

«Комменты абсолютно разношерстные, какие-то дети, какие-то люди пишут "Вообще-то мы за Путина", кто-то пишет: "А откуда вы знаете, что там внутри?" Именно благодаря TikTok более молодое поколение узнает, кто такой Навальный», - говорит Зайцева.

Что говорят тиктокеры о политике?

Основная масса новых роликов про Навального и протесты делится на несколько типов.

Один из них такой: школьники и студенты снимают портрет Путина в классе со стены или заменяют его на портрет Навального.

Школьница, которая сняла со стены портрет Путина и набрала 3,7 миллионов просмотров, в своем «Инстаграме» написала, что ее вызвали к директору. А на следующий день уже выкладывала тикток из отделения полиции. Девушка объяснила, что в полицию на нее пожаловалась школа, но в самом отделении отреагировали адекватно - претензий к девушке не было.

В отдельных роликах тиктокеры накладывают протестную музыку на свои ролики, например, с песней Ic3peak «Смерти больше нет» с припевом «На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит» и отрывок трека рэпера Face: «Быть против власти - не значит быть против родины, я люблю Россию за запах черной смородины». Именно под последнюю песню девушка снимала портрет Путина со стены.

Тиктокерам полюбилась фраза «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим» в исполнении Юлии Навальной: эту пародию на фильм «Брат-2» Алексей с Юлией сняли в самолете из Берлина, за несколько часов до того, как Алексея задержали на границе.

«Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим», - голосом Юлии Навальной говорит девушка и выбрасывает за спину российский паспорт. Экран начинает мигать, будто от стробоскопов, и в этом свете рядом с девушкой появляется Алексей Навальный.

Раньше такой прием был совсем не политическим: его тиктокеры используют в роликах о любимых знаменитостях, с которыми мечтают познакомиться.

А одна юная преподавательница английского и вовсе учит свою аудиторию «как притвориться американцем, если тебя задержали на митинге». Она с правильным акцентом повторяет по-английски фразы: «Вы нарушаете мои права человека» и «Я позвоню своему адвокату».

Ошибочные советы тиктокеров

Многие ролики посвящены подготовке к митингам: как на них одеться и что взять с собой.

Составляют этот список люди, которые, судя по всему, на митингах раньше не были. Они отличаются от советов, которые перед каждым несогласованным митингом пишут волонтеры и правозащитники.

Например, тиктокеры один за другим советуют брать с собой молоко, чтобы промывать глаза от слезоточивого газа. Но слезоточивый газ при разгоне акций в России не применяли в последние годы, даже если в остальном полиция вела себя очень жестко. Возможно, молодые люди узнали о молоке из опыта белорусов: на протестах в Белоруссии, которые регулярно проходят с лета 2020 года, полиция как раз часто применяла слезоточивый газ.

Еще один ошибочный совет от тиктокеров - что не надо брать с собой на митинг паспорт. Этот совет опровергают в том же TikTok. «Друзья, если у вас нет паспорта, вас могут задержать на двое суток для установления личности», - объясняет студент-политолог из ВШЭ в своем ролике. И напоминает, что обычный срок административного задержания - три часа.

Другой миф, который в последние дни подхватили тиктокеры - якобы Владимир Путин разрешил стрелять по людям на митинге. Кто-то предупреждает об этом в своих видео и уговаривает аудиторию не идти, чтобы не погибнуть.

А кто против?

Некоторые тиктокеры не понимают, что случилось, и просто выражают изумление, что вся их лента утонула в протестных видео. Так что в последние дни появился популярный формат видео: люди снимают свое изумленное лицо при виде Путина и Навального в своем TikTok.

Есть и те, кто предостерегает от митингов. Пользователи накладывают свои видео на тот же «протестный» звук, например, с голосом Юлии Навальной - тогда, просматривая все снятое под этот звук, можно будет найти их ролик с альтернативной точкой зрения.

«Дорогие маленькие детки, которые хотят поучаствовать в митинге. Пожалейте себя и своих близких», - высказывается пользователь, уверенный, что их «просто загребут», и дальше у подростков будут проблемы с силовиками: «Пусть на митинги идут совершеннолетние люди, которые хоть что-то шарят в политике».

«Я с Донбасса и уже видела войну и кровь, - сообщает пользовательница: в камеру грустно смотрят она и ее младенец. - Я ни за кого! Я против! Против войны и убийств!!!» Ее аккаунт посвящен материнству, и раньше в нем не было никакой политики - разве что благодарность Путину за выплату в 5 тысяч рублей семьям с детьми, о которой объявили в декабре.

«Не выходите на улицу! Не светите фонариком в окно! Вас расстреляют!» - предупреждает другой пользователь. И тут же несколько противоречиво добавляет, что если Навальный победит, то «России конец».

«Никто тебя не убьет: пули резиновые», - переубеждают в комментариях.

Впрочем, аргументы автора на аудиторию явно действуют. «Мне родители не верят, что будет митинг», - с грустными смайликами пишут под роликом какие-то дети: видимо, боятся, что «беспечные» родители выйдут на улицу и их расстреляют.

Некоторые комментаторы просто не понимают, из-за чего митинг и почему все боятся Навального. «Ну потому что Навальный из Германии, а раньше война же была, вот все и боятся», - объясняют им в комментариях явно несовершеннолетние пользователи.

Другие несогласные с общим оппозиционным настроем не пугают аудиторию, а посмеиваются: снимают видео про то, как сейчас весь TikTok бурлит, а 23 января на протесты выйдут пять человек.

Политолог Татьяна Становая обращает внимание, что у власти нет единого мнения о том, что делать с соцсетями и «неугодным» контентом в них. Законы, позволяющие закрыть соцсети, приняты, но так и не работают на практике. «С одной стороны, у тебя под ногами начинает гореть почва, а с другой - команды на массовое тушение нет», - описывает она положение чиновников при виде такого протестного всплеска в TikTok.

«Борьба с этими тиктоками, роликами и даже самими протестами имеет самоцелью проявление усердия в глазах Путина, а не само сдерживание протеста. Им неважно, какая будет эффективность, зато мы увидим суперусердие с большими издержками», - объясняет Становая.

По ее мнению, для протестующих это может кончиться плохо: «По стилистике того, что сегодня делает власть, у меня складывается впечатление, что настрой очень жесткий».

Роскомнадзор против

Роскомнадзор 20 января потребовал от TikTok удалить информацию, «вовлекающую несовершеннолетних в противоправные действия».

TikTok пообещал сотрудничать с российскими властями еще в 2019 году - после того, как Роскомнадзор объявил, что собирается искать в соцсети детскую порнографию и другой запрещенный контент.

Пока ни о каких блокировках тиктоков неизвестно, но в прошлом TikTok блокировал контент: например, бьюти-блогера Ферозу Азиз, которая под видом инструкции по подкручиванию ресниц рассказала о преследовании мусульман-уйгуров в Китае.

В 2019 году соцсеть обвинили в сотрудничестве с китайскими властями - в частности, TikTok используют власти города Хотан, где в «лагерях перевоспитания» несколько тысяч уйгуров. Через видеосервис чиновники планируют «создавать и демонстрировать новый образ Хотана».

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тоже высказалась об использовании детей в политических целях - причем именно через соцсети.