Пт, 22.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • ЕС сократит выплаты из антикризисного фонда из-за хорошей ситуации в эстонской экономики
1 мин для прочтения

ЕС сократит выплаты из антикризисного фонда из-за хорошей ситуации в эстонской экономики

Деньги. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Поскольку ситуация в эстонской экономике лучше среднего по Евросоюзу, выплаты Эстонии дотаций из европейского фонда по перезапуску экономики (Recovery and Resilience Facility/RRF) скорее всего окажутся меньше первоначальных расчетов, пишет Rus.ERR.

Формула распределения средств из RRF на 30% зависит от ситуации в национальной экономике по сравнению со средним показателем по ЕС, и для Эстонии гарантировано получение как минимум 759,7 млн евро.

В начале лета Еврокомиссия рассчитала, что Эстония должна получить из фонда в общей сложности 1,1 млрд евро, однако ситуация в эстонской экономике в дальнейшем складывалась более положительно по сравнению со многими другими странами, и в декабре комиссия сообщила, что Эстония может получить около 970 млн евро или на 130 млн меньше, чем предполагалось летом.

Советник отдела госбюджета Министерства финансов Трийн Томингас пояснила, что окончательная сумма будет рассчитана для Эстонии только в июне 2022 года: «Реальная динамика экономических показателей может отличаться и от последнего прогноза, поэтому сумма RRF может сдвинуться для нас в ту или другую сторону».

Если же финансирование из фонда в итоге будет уменьшено, решать эту проблему придется самой Эстонии.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back