ЕС сократит выплаты из антикризисного фонда из-за хорошей ситуации в эстонской экономики

Формула распределения средств из RRF на 30% зависит от ситуации в национальной экономике по сравнению со средним показателем по ЕС, и для Эстонии гарантировано получение как минимум 759,7 млн евро.

В начале лета Еврокомиссия рассчитала, что Эстония должна получить из фонда в общей сложности 1,1 млрд евро, однако ситуация в эстонской экономике в дальнейшем складывалась более положительно по сравнению со многими другими странами, и в декабре комиссия сообщила, что Эстония может получить около 970 млн евро или на 130 млн меньше, чем предполагалось летом.

Советник отдела госбюджета Министерства финансов Трийн Томингас пояснила, что окончательная сумма будет рассчитана для Эстонии только в июне 2022 года: «Реальная динамика экономических показателей может отличаться и от последнего прогноза, поэтому сумма RRF может сдвинуться для нас в ту или другую сторону».