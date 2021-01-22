Утечку материалов по делу об отмывании денег в Danske раскроет уголовное расследование

Как сообщила пресс-служба суда, Таллиннский окружной суд удовлетворил жалобу присяжного адвоката Мартина Хирвоя в связи решением Госпрокуратуры не возбуждать уголовное расследование обстоятельств утечки материалов по делу об отмывании денег в банке Danske. Суд аннулировал соответствующее постановление госпрокуратуры и обязал ее провести уголовное расследование с целью раскрыть преступление.

В ноябре 2020 года защитник двух подозреваемых по уголовному делу Danske Bank, присяжный адвокат Мартин Хирвоя выступил с заявлением, что ему непонятно, по какой причине прокуратуру в Эстонии не интересует, кто допустил утечку материалов следствия в прессу.

«Мне непонятно решение прокурора не возбуждать уголовное расследование, чтобы выяснить, кто из привлеченных прокуратурой к процессу чиновников в Эстонии или вне Эстонии способствовал утечке материалов расследования по делу Danske Bank. Если в связи с преступной утечкой информации не возбуждается уголовное расследование, не говоря уже об усилиях по существу, чтобы раскрыть преступления, то таким замалчиванием по сути одобряется продолжение подобной практики сливания материалов уголовного дела и в будущем, в результате и без того хроническая проблема усугубится еще больше», - сказал Хирвоя тогда же в интервью BNS.

По его словам, главное обоснование, приведенное прокуратурой, что утечка данных уголовного дела не сделала невозможным или по крайней мере не затруднила в значительной мере выяснение истины в уголовном расследовании и по этой причине нет состава преступления, сформулированного в Пенитенциарном законодательстве.

«Описанная шокирующая позиция на самом деле игнорирует тот факт, что, в соответствии с действующим законодательством, выяснение истины в уголовном расследовании происходит в первую очередь в ходе именно судебного расследования. Представление о том, что истина выясняется в ходе досудебного расследования и что роль суда сводится всего лишь к оформлению этой «истины», было свойственно скорее инквизиторскому по своему характеру уголовному производству советского образца, но полностью противоречит принципам судебного производства», - подчеркнул Хирвоя.

В начале октября 2020 года от Мартина Хирвоя в госпрокуратуру поступило ходатайство с требованием прекратить расследование в связи с раскрытием данных и возбудить уголовное расследование о незаконной публикации данных предварительного расследования уголовного дела.

В начале ноября 2020 года стало известно, что Государственная прокуратура Эстонии не удовлетворила ходатайство о прекращении уголовного расследования по делу Danske Bank.

В начале октября защита направила прокуратуре ходатайство с просьбой прекратить производство по уголовному делу Danske Bank с обоснованием, что поскольку материалы уголовного дела, опубликованные в прессе, стали известны всем участвующим в процессе судьям, непредвзятое судебное производство по этому делу более невозможно.

В ходатайстве также содержалась просьба выяснить, при каких обстоятельствах материалы по делу Danske Bank просочились в прессу. Прокуратура оставила обе просьбы без удовлетворения, сообщила BNS пресс-секретарь Госпрокуратуры Кайри Кюнгас.