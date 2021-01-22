Вторая пенсионная ступень может стать спасением для многих

«Если во время предыдущего финансового кризиса у многих тысяч людей деньги попросту закончились, а сбережения были буквально из них вытянуты, то на этот раз накопленная во второй пенсионной ступени сумма может оказаться достаточно эффективным спасательным кругом для сохранения своего жилья. У одних на пенсионном счете набралось 3 000 евро, у других – 20 000 евро, однако в крайне сложные времена для того, чтобы попросту выжить, порой бывает достаточно всего пары тысяч евро. Это позволит снова встать на ноги и не увязнуть в спирали быстрых кредитов», – отметил Сооман.