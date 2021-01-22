Вторая пенсионная ступень может стать спасением для многих

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что, к сожалению, не все секторы экономики достигли фазы выхода из кризиса, и безработица временно может даже расти.
«Если во время предыдущего финансового кризиса у многих тысяч людей деньги попросту закончились, а сбережения были буквально из них вытянуты, то на этот раз накопленная во второй пенсионной ступени сумма может оказаться достаточно эффективным спасательным кругом для сохранения своего жилья. У одних на пенсионном счете набралось 3 000 евро, у других – 20 000 евро, однако в крайне сложные времена для того, чтобы попросту выжить, порой бывает достаточно всего пары тысяч евро. Это позволит снова встать на ноги и не увязнуть в спирали быстрых кредитов», – отметил Сооман.
«Главное, чтобы люди не пошли со своими пенсионными деньгами на рынок криптовалюты или в казино, да и магазин электроники также, безусловно, не является самым разумным выбором», – добавил Сооман.
«С другой стороны, для тех, кому удалось без потерь выплыть в сложившейся на сегодняшний день ситуации, впервые открылась возможность самостоятельно инвестировать свои накопления. Одни люди покупают недвижимость, другие вкладывают в образование детей, однако реальность такова, что никогда прежде одновременно такое большое количество людей не получало доступ к такому большому количеству свободных денег», – признался Сооман.