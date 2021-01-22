СМИ узнали о планах Японии перенести Олимпиаду на 2032 год

"Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится", - цитирует анонимный источник газеты РИА "Новости".
Также сообщается, что после отмены Япония сосредоточится на том, чтобы провести летние Игры в Токио в 2032 году. Это ближайшая по времени Олимпиада, организатор которой еще не определен.
Правительство Японии в лице заместителя генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи немедленно опровергло информацию британской газеты, назвав ее не соответствующей действительности.
Глава организационного комитета Игр Есиро Мори ранее заявил, что решение о судьбе Олимпиады будет принято к 25 марта, планируемой дате старта эстафеты олимпийского огня. При этом он отверг возможность еще одного переноса сроков состязаний, признав, что рассматриваются и "самые худшие сценарии".
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в четверг выразил уверенность, что перенесенная на год из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио непременно будет проведена этим летом.