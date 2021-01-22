Пт, 22.01.2021
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  • Эстония планирует закупить ракетные комплексы дальностью до 350 километров
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Эстония планирует закупить ракетные комплексы дальностью до 350 километров

Kui ka Läti ja Leedu hangiksid laevakaitseraketid, muudaks see kaitseväe juhataja Martin Heremi sõnul Balti riikide julgeolekuolukorda märgatavalt. ФОТО: Shutterstock

Командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем хотел бы, чтобы страны Балтии сотрудничали в разработке возможностей противокорабельных ракет, которые позволят им поражать цели, находящиеся на расстоянии сотен километров, пишет Postimees.

Противокорабельные ракеты имеют дальность действия до 200 километров, а это означает, что для защиты, например, острова Хийумаа, система вооружения не должна располагаться на острове - вражеский корабль может быть нейтрализован с материка.

«Я не знаю, в пользу какого производителя мы решим, но вместе с Латвией мы на этой неделе посетим, например, Польшу, где есть такие системы», - отметил Херем.

Если прошлогоднее решение правительства о выделении в 2022 году 45 миллионов евро на развитие возможностей морской обороны останется в силе, системы могут поступить в Эстонию в 2023 году и быть на вооружении Сил обороны в 2024 году.

По словам командующего Силами обороны, страны Балтии также должны разработать реактивную артиллерию, дальность действия которой составляет 70–350 километров в зависимости от системы стрельбы и боеприпасов.

По словам командующего Силами обороны, в настоящее время Эстония изучает рынок. Имеет смысл закупать ракеты, поражающие за сотни километров, если Латвия и Литва сделают то же самое, поскольку это будет шагом вперед в обороноспособности всего региона. Для этого требуется соглашение между правительствами трех стран.

Херем добавил, что в ситуации военного конфликта страны Балтии могли бы гораздо лучше поддерживать друг друга, используя противокорабельные ракетные комплексы и безоткатные орудия, нежели танковые батальоны, которые больше предназначены для действий на территории своей страны.

«Если нам потребуется действовать быстро, чтобы поддерживать друг друга, у нас должны быть далеко идущие возможности. Я не хочу здесь говорить, что мы должны обязательно начинать защищать Латвию или наоборот. Почему бы, например, им не защищать эстонские острова под Лиепаей», - сказал Херем.

В ходе развития обороноспособности на море Эстония в ближайшие годы также планирует расширить возможности по установке морских мин.

Развитие морской обороны включено в план развития национальной обороны на 2021–2030 годы. В настоящее время документ находится на стадии согласования и должен поступить в правительство для обсуждения в марте.

План развития предусматривает, среди прочего, что в этом десятилетии привлечение Кайтселийта к сухопутным силам обороны увеличится на 3000 человек, вместе с оборудованием и другими необходимыми ресурсами.

План также предполагает обеспечение флота современной связью и радаром. Планируется разработать радары воздушного наблюдения для обнаружения и уничтожения дронов.

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