Фото ⟩ Ратас на встрече с Тихановской: мы поддерживаем Белоруссию в борьбе за демократию

«Смелость белорусского народа производит глубокое впечатление, но ситуация в стране не улучшается. Выступления за демократию и права человека продолжаются, несмотря на их подавление властями», - сказал премьер-министр.

Ратас заверил Тихановскую, что судьба белорусского народа очень важна для Эстонии. «Мы всесторонне поддерживаем вас на международной арене и демонстрируем солидарность с вами. Для Республики Беларусь существует только один возможный пусть: свободные и демократические выборы», - сказал он.

Премьер-министр добавил, что Эстония продолжит всячески поддерживать гражданское общество Республики Беларусь.