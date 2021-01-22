Пт, 22.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
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  • Ратас на встрече с Тихановской: мы поддерживаем Белоруссию в борьбе за демократию
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Фото ⟩ Ратас на встрече с Тихановской: мы поддерживаем Белоруссию в борьбе за демократию

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, чтобы обсудить политическую ситуацию в Республике Беларусь и стремление белорусского народа к демократии.

«Смелость белорусского народа производит глубокое впечатление, но ситуация в стране не улучшается. Выступления за демократию и права человека продолжаются, несмотря на их подавление властями», - сказал премьер-министр.

Ратас заверил Тихановскую, что судьба белорусского народа очень важна для Эстонии. «Мы всесторонне поддерживаем вас на международной арене и демонстрируем солидарность с вами. Для Республики Беларусь существует только один возможный пусть: свободные и демократические выборы», - сказал он.

Премьер-министр добавил, что Эстония продолжит всячески поддерживать гражданское общество Республики Беларусь.

В плане Светланы Тихановской сегодня также встреча с министром иностранных дел и участие в неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на высоком уровне, посвященном свободе прессы в Республике Беларусь.

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