KV.EE предупреждает: интернет-мошенники взламывают учетные записи маклеров по недвижимости

Если успешный рекламный аккаунт был взломан, мошенничество выглядит так. Первоначальное содержание объявления об аренде квартиры меняется, предложение делается слишком привлекательным, добавляются красивые картинки.

Клиенту, который реагирует на такое объявление, рассказывают историю о том, как хозяин квартиры попал за границей в ловушку коронакризиса и теперь ищет в свою квартиру порядочного жильца, в большей степени для того, чтобы тот присматривал за жильем, поэтому и цена аренды очень выгодна. Вскоре для подтверждения согласия попросят сделать предоплату.

Начало переписки: клиент пишет псевдо-маклеру. ФОТО: KV.EE

Ответ предполагаемого наймодателя с просьбой сделать предоплату. ФОТО: KV.EE

Будьте осторожны, если кто-то просит у вас предоплату! Неразумно и опасно вносить аванс без заключения договора, без ознакомления с квартирой и без уверенности в том, что лицо, заключающее договор, является собственником или законным представителем собственника.