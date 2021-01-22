Новое правительство хочет приступить к работе во вторник, впереди - дележка портфелей

«Действительно, наша цель - начало следующей недели», - сказала Каллас вчера вечером. То же самое подтвердила Майлис Репс, которая ведет коалиционные переговоры от Центристской партии.

Сначала кандидат в премьер-министры должен получить мандат от Рийгикогу, затем состав правительства должен быть представлен президенту. После этого президент назначает правительство, и правительство приносит должностную присягу перед Рийгикогу.

Коронавирусные ограничения

Как заявил вчера премьер-министр Юри Ратас на последней пресс-конференции своего правительства, планируется ужесточить коронавирусные ограничения по всей Эстонии. Как более точно регулировать часы работы спа-центров и кафе и в каком объеме компенсировать компаниям убытки, вызванные ограничениями из госбюджета, останется задачей уже для нового правительства.

По словам Каллас, новые ограничения планируется обсудить во вторник. «Если мы получим мандат в начале недели, может быть, правительство вступит в должность во вторник, тогда пройдет совещание правительства, на котором мы обсудим все, что связано с Covid», - объяснила планы Каллас. Она добавила, что до принятия решений дело дойдет после формирования правительства.

Распределение портфелей

Одним из важных вопросов при формировании правительства является распределение министерских портфелей. Каллас вчера не ответила на вопрос, сохранится ли в новой коалиции должность министра народонаселения. В то же время Партия реформ ранее выражала желание упразднить эту министерскую должность.

«Одно из наших предложений - убрать пост министра народонаселения, который совершенно не нужен, но требует больших денег. Зачем содержать этого министра вместе с советниками, функции которых никто не понимает?» - спросила Каллас в конце ноября прошлого года.

Насколько известно ERR, должность министра народонаселения, вероятно, будет упразднена, должность министра внешней торговли будет переведена в состав Министерства иностранных дел, а в Министерстве социальных дел появится одна новая министерская должность.

По словам участников переговоров, эти шаги все еще обсуждаются. «Позиции и должности, все это мы обсудим здесь в ближайшие дни», - сказала Каллас, подразумевая пятницу и субботу.

Сегодня планируется доработать коалиционное соглашение, после чего будут определены министерские портфели. Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сказал, что большая ясность может наступить завтра. В настоящее время с руководством партии обсуждаются переговорные позиции.

«Переговоры с партнером по коалиции о том, как эти министерские должности будут распределены, начнутся сегодня. Сначала мы обсудим темы по существу», - сказал Март Вырклаев из Партии реформ.