В Латвии некоторые медики заболели перед второй прививкой от Covid-19

Как отметила руководитель Совета по иммунизации Даце Завадска в интервью Латвийскому радио, одна вакцина не обеспечивает необходимую защиту, поэтому если перед второй прививкой человек заболел, ее можно делать сразу после выздоровления.

Она напомнила, что пропускать вторую прививку не рекомендуется.

По ее словам, после второй прививки вероятны неприятные ощущения – усталость, боль в месте укола, однако это нормально и показывает, что иммунная система на вакцину реагирует, а побочные эффекты длятся не более одного-двух дней.