В Латвии некоторые медики заболели перед второй прививкой от Covid-19
В Латвии в некоторых случаях пришлось отменить второй этап вакцинации от коронавируса, так как медики в период между первой и второй дозой прививки заболели, пишет rus.lsm.lv.
В Латвии в некоторых случаях пришлось отменить второй этап вакцинации от коронавируса, так как медики в период между первой и второй дозой прививки заболели, пишет rus.lsm.lv.
Как отметила руководитель Совета по иммунизации Даце Завадска в интервью Латвийскому радио, одна вакцина не обеспечивает необходимую защиту, поэтому если перед второй прививкой человек заболел, ее можно делать сразу после выздоровления.
Она напомнила, что пропускать вторую прививку не рекомендуется.
По ее словам, после второй прививки вероятны неприятные ощущения – усталость, боль в месте укола, однако это нормально и показывает, что иммунная система на вакцину реагирует, а побочные эффекты длятся не более одного-двух дней.
Интервал в 21 день между первой и второй прививкой, установлен для вакцины Pfizer, для остальных вакцин, которые Латвия или получила, или планирует — 28 дней.