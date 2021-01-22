В популярном спортклубе, возможно, орудует пара воров: клиентов просят не брать с собой наличные

Ведущий следователь Раквереского полицейского участка Мартин Риск сказал, что 17 января в полицию поступило заявление о краже денег в спортклубе, расположенном на улице Ф. Г. Адоффи в Раквере. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция начала дело о проступке. Пресс-секретарь Идаской префектуры добавил, что 7 января начато уголовное производство в связи с тем, что на парковке на улице Ф. Г. Адоффи из автобуса украли наличные, передает Virumaa Teataja.

Руководитель спортклуба 24-7fitness в Раквере Андрус Муруметс сказал, что не может комментировать произошедшее, так как в полиции поставил свою подпись под тем, что не будет выдавать третьим лицам связанные с производством данные. «Люди, не берите с собой наличные, ходите с банковской картой», - посоветовал руководитель спортклуба.

По данным Virumaa Teataja, соблюдение рекомендации Андруса Муруметса будет иметь лишь частичную пользу. Насколько известно редакции, в мужском гардеробе спортклуба вор открыл шкафчик одного из клиентов. Денег в нем не оказалось, но зато преступник нашел в вещах пришедшего на тренировку человека ключи от автомобиля. Внешний вид ключей подсказал преступнику, что речь идет о дорогостоящем транспортном средстве.

При выходе из клуба вор использовал свою карточку, вернувшись обратно — карточку своей подруги. Этим он хотел обеспечить себе алиби: ему обязательно надо было вернуться в спортклуб, чтобы положить на место ключи от автомобиля. Но почти идеальный план не сработал, так как владелец автомобиля всегда кладет ключи в один и тот же карман. Вернувшись с тренировки, он обнаружил, что ключи лежат в другом кармане. Это вызвало подозрение. Чем именно поживился вор в автомобиле потерпевшего, не сообщается.