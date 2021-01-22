Пт, 22.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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Нехватка врачей в Эстонии создает угрозу для жизни людей

Валгаские семейные врачи в помещении Центра здоровья Валагаской больницы. ФОТО: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

Пандемия коронавируса обратила наше внимание на то, что в Эстонии не хватает медицинских работников. Сильнее всего ощущается нужда в психиатрах, специалистах по внутренним болезням и экстренной медицины, а также патологах, пишет Postimees.

По словам руководителя Южно-Эстонской больницы Арви Васка, переработка врачей особенно хорошо стали видны в условиях коронавируса. Однако Васк отметил: хорошо, что есть врачи, которые хотя бы временно готовы работать с повышенной нагрузкой.

Его слова подтвердила и исполнительный директор Эстонского союза врачей Катрин Рехемаа, которая сказала, что пандемия обострила проблему нехватки врачей: «С одной стороны, из-за специфики лечения ковидных пациентов нужно больше рабочей силы, с другой стороны, много работников вышло из строя из-за болезни или изоляции». Во время эпидемии часто приходится замещать коллег, но если заболел один врач, мы лишаемся не одного, а полутора, поскольку врач работает на полутора местах.

Нехватка врачей доводит до отчаяния

Грете Мария Неппо четыре месяца ждала приема у психиатра. Эпидемию в этом обвинить нельзя, поскольку номерок она получила до прихода коронавируса. По ее словам, психиатрическая помощь очень важна: «Средний эстонец не торопится к врачам. Идут только тогда, когда смерть уже на пороге, и так со всеми болезнями и проблемами».

Неппо считает, что самое печальное то, что врачебную помощь обычно начинают искать в тот момент, когда ситуация уже совсем плоха: «Если у тебя такой упадок, что без психиатра не обойтись, а ждать приема нужно четыре месяца, то за это время многое может измениться в худшую сторону». Она добавила, что когда в итоге ты попадаешь к врачу, может оказаться, что этот специалист тебе не подходит. А это означает, что помощи придется ждать снова.

Неппо, которая годами работала с молодежью, привела в пример семью с пятью детьми, когда у одного ребенка имелось много проблем, которыми не занимались: «Если у родителей нет времени на ребенка, а дома нет ни момента тишины, ни укромного уголка, то как сам ребенок может справиться? Страдает все: его самооценка, результаты учебы. Я считаю, что ему нужна помощь как психиатра, так и психолога, но это не в моей власти. Дети вырастают так и не получив помощи, и мы получаем тысячи неработоспособных людей».

Керли (имя изменено, настоящее редакции известно) тоже долго ждала приема у психиатра. Неудобство создавало и то, что девушка живет на Сааремаа, но в Курессааре попасть к врачам особенно сложно. Психиатр приезжает раз в месяц, но это значит, что записываться в очередь нужно очень быстро: «Один раз опоздала со звонком — все разобрали за секунды. Следующей возможности мне пришлось ждать месяцами, кроме того, на меня сердились, почему я пропустила месяц».

Нехватка психиатров является проблемой

Анне Клейнберг работает психиатром 20 лет. И хотя сейчас психиатрия среди студентов-медиков менее популярна, а в резидентуру идут еще меньше, Клейнберг считает эту специализацию интересной и разнообразной.

Клейнберг говорит, что нехватка психиатров является проблемой, поскольку людей с проблемами душевного здоровья много, а знания о влиянии психических расстройств на качество жизни и необходимости помощи все увеличиваются: «Не вылеченные психические расстройства негативно влияют на уровень образования, успех в трудовой сфере, отношения и физическое здоровье».

По словам Клейнберг, психиатры перегружены выдачей ненужных справок, что в свою очередь ограничивает ценный временной ресурс: «Если информация о поддержании душевного здоровья, стиле жизни, знания о самостоятельной помощи, родительское образование, консультации на личном опыте, психологическая помощь, помощь со стороны медсестер по душевному здоровью, рекомендации по здоровью и лечение легких расстройств психики у семейного врача будут доступны, проблему можно или предотвратить, или уберечь от перехода в хроническое состояние, и, вероятнее всего, в какой-то степени сократится и нагрузка на врачей-специалистов».

Не все могут дождаться помощи

Пример 1

Первый раз я ходил к психиатру еще подростком, поскольку мать обнаружила, что у меня порезаны ноги. Номерок получили через знакомых и очень быстро, то есть ждали около трех недель. Если бы мне пришлось ждать дольше, то не знаю, что со мной стало бы. Была ситуация, когда меня доставили в психиатрическую клинику экстренно на скорой помощи, поскольку был так плох. Мать оставила меня там на ночь, надеясь, что появится особая отметка и в следующий раз я получу помощь быстрее.

Пример 2

Я постоянно посещаю психиатра с 2015 года, когда у меня выявили тяжелую депрессию. В первый раз приема приходится ждать два-три месяца, потом получаешь номерок быстрее. Сейчас приема у конкретного врача я ждал с июня. Обычно человек понимает, что ему нужна помощь психиатра, слишком поздно, поэтому уже не может ждать в очереди три месяца и «сам решает свои проблемы».

Пример 3

В декабре я хотел попасть к психиатру, но не было ни одного свободного номерка. Психолог сам написал психиатру, чтобы меня приняли. Мне повезло. Если душевное здоровье слабое, то запасы энергии тоже ограничены, а получение помощи — это сложный процесс, просто очень долго.

Пример 4

С ожиданием приема в Эстонии вообще все очень плохо. Мне пришлось ждать приема у психиатра четыре месяца. Я считаю помощь психиатра очень важной, поскольку двое близких мне людей совершили самоубийство. Это были молодые люди, которые могли получить больше помощи от врачей. Тогда сейчас они были бы живы.

Пример 5

Я был на приеме у психиатра два раза. И сейчас думаю, что мне нужно идти снова, но пока это не получается. В первый раз все было просто: я живу в Тарту, но поскольку родом из Рапла, очень быстро получил номерок там. Во второй раз хотел записаться в Тарту, но ожидание растянулось на месяцы. Все время приема заполнено, а дальше, чем на два-три месяца, бронирование еще не открыто. В какой-то момент смог позвонить в удачное время и получил номерок.

Пример 6

Когда был подростком, всем этим занималась мать. Я живу на Хийумаа, и там не было компетентного психолога, не говоря уже о психиатре. Пришлось ездить в Таллинн и проходить разные тесты. Новый номерок получил только через несколько месяцев.

Определенных специалистов не хватает по регионам

Психиатры - не единственные, кого не хватает. Арви Васк сказал, что нехватка врачей ощущается по всей Эстонии в зависимости от регионов и определенных предприятий: «С точки зрения государства, конечно, больше всего не хватает семейных врачей, и эта нехватка только усугубляется. А с точки зрения Союза врачей, не хватает врачей по внутренним болезням, психиатров и анестезиологов».

По словам главного специалиста отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Воотеле Велдре, больше всего семейных врачей не хватает в регионах, находящихся далеко от центров. Есть нехватка в психиатрах, врачах по внутренним болезням, экстренной медицины, врачах-лаборантах и патологах. Даже в Таллинне: «С другой стороны, у нас есть некоторые специализации, ситуация с которыми, по крайней мере до пандемии, была замечательной». Нехватки, по его словам, нет среди анестезиологов, врачей-инфекционистов, пластических хирургов, ревматологах, ортопедах и урологах.

Исполнительный директор Союза врачей Рехемаа подтвердила, что нехватка врачей зависит от региона. Больше всего проблем в Вирумаа, на Юго-Востоке Эстонии и на островах.

Со сказанным выше согласен и декан медицинского факультета Тартуского университета Маргус Лембер. По его словам, нехватка действительно имеет региональное значение.

Во многих центрах семейных врачей нет необходимого количества медиков. То же самое происходит в общих и центральных больницах. Больше всего мест в резидентуре выделяется, по словам Лембера, для традиционных семейных врачей, поскольку их нужно больше всего. Большие конкурсы имеются на некоторые маленькие специализации, где, например, принимают одного студента на место: «В 2020 году самые большие конкурсы были в дерматологии, педиатрии, пластической и реконструктивной хирургии, а также в эндокринологии».

Руководитель Южно-Эстонской больницы Васк привел пример, что больше всего не хватает, скорее, медсестер: «Если в Эстонии имеется 6,5 медсестер на 1000 человек, то в ЕС в среднем их 7,5, а в Финляндии - даже 8,5. Тут можно сделать вывод, что часть врачей выполняет работу медсестер, но не все так просто. В то же время, можно уверенно утверждать, что если бы медсестер было больше, то и врачам было бы легче».

Средний возраст врачей высокий

По словам Велдре, среди специалистов высшего уровня и научных сотрудников прослеживается такая картина, что врачи и медицинские работники трудятся и после выхода на пенсию, идя навстречу коллегам и обществу. В то же время, молодой врач не может иногда работать по свой специализации, поскольку нет места. Поэтому они работают врачами общей практики. 50-летний врач сам по себе является ценностью. «У 50-летнего врача-специалиста за спиной 20-летний опыт работы по профессии, но еще столько же времени у него имеется впереди», - сказал Велдре.

Декан Лембер тоже говорит, что многие медики-пенсионеры продолжают работать: «С одной стороны, система здравоохранения в них нуждается, с другой стороны, пенсионные условия таковы, что врачи предпочитают по возможности продолжить работу. Нет секрета, что многие врачи работают не только у своего работодателя».

Почему врачей не хватает?

Причин, по которым врачей не хватает, несколько. По словам исполнительного директора Союза врачей Рехемаа, хроническая нехватка врачей и медсестер — это далеко не секрет для людей системы. Основной причиной является недофинансирование сферы деятельности. Одной из статей расходов бюджета медицинских учреждений является рабочая сила. Именно на ней экономят: всю работу нужно сделать как можно меньшим составом работников. «Вакансий в больницах особо нет, поскольку их просто не открывают. Работа распределяется между имеющимися врачами». Многие врачи, по словам Рехемаа, работают с перегрузкой, и работа очень интенсивная — у одного врача слишком много пациентов.

А Велдре отметил, что количество врачей в Эстонии в последние годы сравнимо со средним по ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития, поэтому нельзя говорить об общей нехватке. Также, по его словам, нехватка имеется скорее в номерках. Почему? Велдре утверждает, что это связано с финансированием медицинского страхования, то есть со способностью государства финансировать услуги в достаточном объеме. Но если заплатить, то во многих случаях попасть к врачу можно намного быстрее: «Таким образом, нехватка врачей в Эстонии скорее структурная, то есть не хватает некоторых специалистов, причем, в определенных регионах».

Невозможность получить номерок испытал на себе и Каспар (имя изменено, настоящее имя редакции известно), которому несколько раз приходилось ждать приема до шести месяцев. «Когда я жил в Выру, то очереди к психиатру составляли как минимум три-шесть месяцев. Теперь я живу в Тарту и ищу нового психиатра, но ситуация такая же: нужно ждать до полугода». Он отметил, что некоторые психиатры не очень дружелюбно относятся к пациентам. К ним на приме попасть намного легче.

Появление новых врачей проблему не решит

По оценке главного специалиста Министерства социальных дел Велдре, не решит проблему и появление большего числа врачей общей практики: «Большинство эстонских врачей — это врачи-специалисты, то есть они прошли основное обучения врача, а потом -  еще три-пять лет резидентуры. Прием на семейную медицину, психиатрию, внутренние болезни и экстренную медицину последовательно меньший, чем готовность государства их финансировать в этом обучении». Таким образом, нужно заниматься основной проблемой: почему некоторые специализации популярны, а другие нет. И почему по некоторым специализациям не доучиваются.

Велдре отметил, что принимать больше будущих врачей начали лишь семь лет назад и эти потоки только теперь начнут заканчивать обучение: «Если в прежние годы обычно выпускались 120 врачей, то в прошлом году их было уже 140, а в этом и будущем годах их число должно увеличиться еще». По его словам, количество выпускников зависит от продолжительности обучения, в которое включены и академические отпуска.

По словам декана Маргуса Лембера, общее число врачей можно удерживать на одном уровне, если в год будут выпускаться 180 студентов: «Обучение врача — это длительный и затратный процесс, много практического обучения. Для резкого увеличения количества студентов нет ресурса: инфраструктуры, преподавателей и денег. Учитывать нужно и то, что сейчас стать студентом-врачом хотят очень хорошие выпускники гимназий». Если сейчас резко увеличить количество поступающих, может получиться так, что придут менее способные. Сейчас, по словам Лембера, отчислений среди студентов-врачей очень мало.

Руководитель Южно-Эстонской больницы Васк тоже считает, что хотя студентов нужно больше, проблемы это не решит, поскольку в прошлом году 162 места в резидентуре заполнили лишь 143 врача. «Вакансии остались у семейных врачей, врачей по внутренним заболеваниям и психиатров. Это означает, что некоторые специализации популярнее других», - согласился он с деканом. В то же время, в Эстонии мало жителей, и не хватает и других специалистов, например, учителей и работников ИТ-сферы.

Уход и возвращение на рынок труда

То, что врачи уезжают на работу за границу, это нормальное явление, сказал главный специалист Велдре. Уезжают и возвращаются: «Вероятнее всего, нетто-миграция врачей сейчас находится в пределах нуля, то есть среднее количество уезжающих не превышает количество возвращающихся или приезжающих из других стран». По его словам, ситуация улучшилась, и именно в плане зарплат врачей: «Как во многих богатых соседних странах, и здесь врач получает почти две средние зарплаты по стране — эту пропорцию нужно сохранить».

По словам Лембера, нынешняя нехватка врачей во многом обусловлена малым приемом на обучение в 1990-х годах, а с другой стороны, отъездом врачей за границу: «Разница в зарплатах стимулирует врачей ехать в Финляндию или Скандинавию. К счастью, в последние годы хватает и тех коллег, которые возвращаются».

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