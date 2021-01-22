Нехватка врачей в Эстонии создает угрозу для жизни людей

Клейнберг говорит, что нехватка психиатров является проблемой, поскольку людей с проблемами душевного здоровья много, а знания о влиянии психических расстройств на качество жизни и необходимости помощи все увеличиваются: «Не вылеченные психические расстройства негативно влияют на уровень образования, успех в трудовой сфере, отношения и физическое здоровье».

По словам Клейнберг, психиатры перегружены выдачей ненужных справок, что в свою очередь ограничивает ценный временной ресурс: «Если информация о поддержании душевного здоровья, стиле жизни, знания о самостоятельной помощи, родительское образование, консультации на личном опыте, психологическая помощь, помощь со стороны медсестер по душевному здоровью, рекомендации по здоровью и лечение легких расстройств психики у семейного врача будут доступны, проблему можно или предотвратить, или уберечь от перехода в хроническое состояние, и, вероятнее всего, в какой-то степени сократится и нагрузка на врачей-специалистов».

Не все могут дождаться помощи

Пример 1

Первый раз я ходил к психиатру еще подростком, поскольку мать обнаружила, что у меня порезаны ноги. Номерок получили через знакомых и очень быстро, то есть ждали около трех недель. Если бы мне пришлось ждать дольше, то не знаю, что со мной стало бы. Была ситуация, когда меня доставили в психиатрическую клинику экстренно на скорой помощи, поскольку был так плох. Мать оставила меня там на ночь, надеясь, что появится особая отметка и в следующий раз я получу помощь быстрее.

Пример 2

Я постоянно посещаю психиатра с 2015 года, когда у меня выявили тяжелую депрессию. В первый раз приема приходится ждать два-три месяца, потом получаешь номерок быстрее. Сейчас приема у конкретного врача я ждал с июня. Обычно человек понимает, что ему нужна помощь психиатра, слишком поздно, поэтому уже не может ждать в очереди три месяца и «сам решает свои проблемы».

Пример 3

В декабре я хотел попасть к психиатру, но не было ни одного свободного номерка. Психолог сам написал психиатру, чтобы меня приняли. Мне повезло. Если душевное здоровье слабое, то запасы энергии тоже ограничены, а получение помощи — это сложный процесс, просто очень долго.

Пример 4

С ожиданием приема в Эстонии вообще все очень плохо. Мне пришлось ждать приема у психиатра четыре месяца. Я считаю помощь психиатра очень важной, поскольку двое близких мне людей совершили самоубийство. Это были молодые люди, которые могли получить больше помощи от врачей. Тогда сейчас они были бы живы.

Пример 5

Я был на приеме у психиатра два раза. И сейчас думаю, что мне нужно идти снова, но пока это не получается. В первый раз все было просто: я живу в Тарту, но поскольку родом из Рапла, очень быстро получил номерок там. Во второй раз хотел записаться в Тарту, но ожидание растянулось на месяцы. Все время приема заполнено, а дальше, чем на два-три месяца, бронирование еще не открыто. В какой-то момент смог позвонить в удачное время и получил номерок.

Пример 6

Когда был подростком, всем этим занималась мать. Я живу на Хийумаа, и там не было компетентного психолога, не говоря уже о психиатре. Пришлось ездить в Таллинн и проходить разные тесты. Новый номерок получил только через несколько месяцев.