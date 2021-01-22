Нехватка врачей в Эстонии создает угрозу для жизни людей

Почему врачей не хватает?
Причин, по которым врачей не хватает, несколько. По словам исполнительного директора Союза врачей Рехемаа, хроническая нехватка врачей и медсестер — это далеко не секрет для людей системы. Основной причиной является недофинансирование сферы деятельности. Одной из статей расходов бюджета медицинских учреждений является рабочая сила. Именно на ней экономят: всю работу нужно сделать как можно меньшим составом работников. «Вакансий в больницах особо нет, поскольку их просто не открывают. Работа распределяется между имеющимися врачами». Многие врачи, по словам Рехемаа, работают с перегрузкой, и работа очень интенсивная — у одного врача слишком много пациентов.
А Велдре отметил, что количество врачей в Эстонии в последние годы сравнимо со средним по ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития, поэтому нельзя говорить об общей нехватке. Также, по его словам, нехватка имеется скорее в номерках. Почему? Велдре утверждает, что это связано с финансированием медицинского страхования, то есть со способностью государства финансировать услуги в достаточном объеме. Но если заплатить, то во многих случаях попасть к врачу можно намного быстрее: «Таким образом, нехватка врачей в Эстонии скорее структурная, то есть не хватает некоторых специалистов, причем, в определенных регионах».
Невозможность получить номерок испытал на себе и Каспар (имя изменено, настоящее имя редакции известно), которому несколько раз приходилось ждать приема до шести месяцев. «Когда я жил в Выру, то очереди к психиатру составляли как минимум три-шесть месяцев. Теперь я живу в Тарту и ищу нового психиатра, но ситуация такая же: нужно ждать до полугода». Он отметил, что некоторые психиатры не очень дружелюбно относятся к пациентам. К ним на приме попасть намного легче.
Появление новых врачей проблему не решит
По оценке главного специалиста Министерства социальных дел Велдре, не решит проблему и появление большего числа врачей общей практики: «Большинство эстонских врачей — это врачи-специалисты, то есть они прошли основное обучения врача, а потом - еще три-пять лет резидентуры. Прием на семейную медицину, психиатрию, внутренние болезни и экстренную медицину последовательно меньший, чем готовность государства их финансировать в этом обучении». Таким образом, нужно заниматься основной проблемой: почему некоторые специализации популярны, а другие нет. И почему по некоторым специализациям не доучиваются.
Велдре отметил, что принимать больше будущих врачей начали лишь семь лет назад и эти потоки только теперь начнут заканчивать обучение: «Если в прежние годы обычно выпускались 120 врачей, то в прошлом году их было уже 140, а в этом и будущем годах их число должно увеличиться еще». По его словам, количество выпускников зависит от продолжительности обучения, в которое включены и академические отпуска.
По словам декана Маргуса Лембера, общее число врачей можно удерживать на одном уровне, если в год будут выпускаться 180 студентов: «Обучение врача — это длительный и затратный процесс, много практического обучения. Для резкого увеличения количества студентов нет ресурса: инфраструктуры, преподавателей и денег. Учитывать нужно и то, что сейчас стать студентом-врачом хотят очень хорошие выпускники гимназий». Если сейчас резко увеличить количество поступающих, может получиться так, что придут менее способные. Сейчас, по словам Лембера, отчислений среди студентов-врачей очень мало.
Руководитель Южно-Эстонской больницы Васк тоже считает, что хотя студентов нужно больше, проблемы это не решит, поскольку в прошлом году 162 места в резидентуре заполнили лишь 143 врача. «Вакансии остались у семейных врачей, врачей по внутренним заболеваниям и психиатров. Это означает, что некоторые специализации популярнее других», - согласился он с деканом. В то же время, в Эстонии мало жителей, и не хватает и других специалистов, например, учителей и работников ИТ-сферы.
Уход и возвращение на рынок труда
То, что врачи уезжают на работу за границу, это нормальное явление, сказал главный специалист Велдре. Уезжают и возвращаются: «Вероятнее всего, нетто-миграция врачей сейчас находится в пределах нуля, то есть среднее количество уезжающих не превышает количество возвращающихся или приезжающих из других стран». По его словам, ситуация улучшилась, и именно в плане зарплат врачей: «Как во многих богатых соседних странах, и здесь врач получает почти две средние зарплаты по стране — эту пропорцию нужно сохранить».
По словам Лембера, нынешняя нехватка врачей во многом обусловлена малым приемом на обучение в 1990-х годах, а с другой стороны, отъездом врачей за границу: «Разница в зарплатах стимулирует врачей ехать в Финляндию или Скандинавию. К счастью, в последние годы хватает и тех коллег, которые возвращаются».